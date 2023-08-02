Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля
Доллар тем временем вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля. Курс юаня также немного вырос, на 9 копеек, до 12,93 рубля
02 августа 2023, 16:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. Об этом сообщает РИА Новости.
Пиковая цена была достигнута в 12:15 мск – 102,2 рубля за один евро. После этого к 13:00 произошел небольшой спад, до 101,81 рубля.
Доллар тем временем вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля. Курс юаня также немного вырос, на 9 копеек, до 12,93 рубля.
Тенденция к ослаблению рубля формируется с конца июля. Основное давление на валюту по-прежнему оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке.
17:20:30 02-08-2023
Вот так мы нагибаем запад. Ура товарищи!
17:21:48 02-08-2023
Рывок в будущее...
17:23:05 02-08-2023
сказки про то, что курс не влияет на простых людей уже начали лить?
17:28:23 02-08-2023
На повестке дня лишь один вопрос - когда начнётся гиперинфляция по подобию кровавых 90-х?
17:40:03 02-08-2023
А вы дальше смотрите как Запад загибается!
18:00:34 02-08-2023
Гость (17:40:03 02-08-2023) А вы дальше смотрите как Запад загибается!... Мы все принимаем активное участие вон газ с бензином всё дороже покупаем , чтобы производителям было не выгодно экспортировать. А как мы все знаем, без нашего газа в Европе зимой все замерзают на смерть
18:22:31 02-08-2023
Доллар этот интересен только торгашам и то, кто с заграницей торгует. Много тут таких коммерсантов? Поэтому новость не о чём.
21:19:47 02-08-2023
Гость (18:22:31 02-08-2023) Доллар этот интересен только торгашам и то, кто с заграницей... Подскажите, что есть на вас и то, чем пользуетесь, российского производства?
21:41:04 02-08-2023
Гость (18:22:31 02-08-2023) Доллар этот интересен только торгашам и то, кто с заграницей... Мне всегда было интересно посмотреть на таких людей. Вы особенные что ли? Хочу увидеть того, кто про стекловату пишет и сыроедение. Реально. Трогать не буду. Честно!
21:59:55 02-08-2023
Гость 18:22:31 02-08-2023 похоже кукуха поехала у товарища. Ты в магазины то вообще ходишь? особенный.
00:10:06 03-08-2023
Мало того, что из-за цепочки параллельного импорта цена растет, ещё и доллар растет, ценник уходит в отрыв людям не по карману.