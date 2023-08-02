Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля

Доллар тем временем вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля. Курс юаня также немного вырос, на 9 копеек, до 12,93 рубля

02 августа 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пиковая цена была достигнута в 12:15 мск – 102,2 рубля за один евро. После этого к 13:00 произошел небольшой спад, до 101,81 рубля.

Доллар тем временем вырос на 55 копеек, до 92,88 рубля. Курс юаня также немного вырос, на 9 копеек, до 12,93 рубля.

Тенденция к ослаблению рубля формируется с конца июля. Основное давление на валюту по-прежнему оказывают опасения относительно дисбаланса спроса и предложения на рынке.