НОВОСТИОбщество

"Курс исправления" обязательными работами вернул барнаульцу желание платить алименты

Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность

25 сентября 2024, 15:17, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru
Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае должник оперативно оплатил алименты после 120 часов обязательных работ, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула задолжал более 150 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего сына. При этом мужчина игнорировал неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения.

"Действенным стимулом для оплаты алиментов послужило привлечение должника к административной ответственности. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ", – рассказали в ведомстве.

После отбытия административного наказания должник осознал, что может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность по алиментам.

Фото: unsplash.com

Труд сделал из жителя Барнаула усердного плательщика алиментов

Алтайские приставы опубликовали работу «Роль обязательного труда в процессе превращения барнаульца в ответственного отца»
НОВОСТИБарнаул
Барнаул Алименты

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:24:30 25-09-2024

Дети должны рождаться по любви, а не по залёту пьяной шмары.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1111

16:50:57 25-09-2024

Систему выплат алиментов надо менять. Кто-то зарабатывает 200 соответственно платит 50, кто-то с 30 платит 7,5. Сейчас в основном женщины инициаторы развода. Получается выгнала мужика получает 50, не работает еще и нового мужика привела. Выплаты должны быть приравнены не к доходу, а рассчитываться на основании потребности ребенка учитывая, что оба родителя имеют равные права. По логике государства если отец платит 50, то мать должна тратить на ребенка не меньше.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:14:09 26-09-2024

1111 (16:50:57 25-09-2024) Систему выплат алиментов надо менять. Кто-то зарабатывает 20... по такой логике если расходы пополам,то и времяпровождение с ребенком ,воспитание тоже пополам,так? уроки,развивашки,поликлиники,развлечения.
а так удобненько-скинул на бывшую детей ,еще и откупиться копейками

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:26 26-09-2024

Гость (08:14:09 26-09-2024) по такой логике если расходы пополам,то и времяпровождение с... у нормальных родителей так и есть. Оба стараются внести вклад в воспитание ребенка, но выплата алиментов не должна быть приравнена к зп, а то списали алименты ты приезжаешь к ребенку и тебе говорят, что надо купить одежду, на вопрос где деньги -"у меня кредиты и тд", но я то плачу ребенку, а не маме.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:38:43 25-09-2024

Алименты должны быть отменены. И уж в любом случае их не должен получать инициатор развода, независимо от того, с кем остался ребёнок.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серж

21:09:08 25-09-2024

Искренне, поддерживаю двух комментаторов выше ++++100000
При таких драконовских законов против мужчин, никто и женится не будет.
Сайты знакомств полны одними РСП-хами с деструктивным мышлением.
Отменить алименты и будет порядок.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:51 26-09-2024

Серж (21:09:08 25-09-2024) Искренне, поддерживаю двух комментаторов выше ++++100000... что мешает строить семью с нормальной женщиной? сам,мамкин куколд,нормальным не сдался?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:55:50 25-09-2024

на СВО можно пойти, неплохо зарабатывают, за 2 мес приятель всё оплатил по закону

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:15 26-09-2024

что мешает строить семью с нормальной женщиной? сам,мамкин куколд,нормальным не сдался?

-1 Нравится

Ответ типичной РСП-хи, брошенки

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров