"Курс исправления" обязательными работами вернул барнаульцу желание платить алименты

Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность

25 сентября 2024, 15:17, ИА Амител

Судебный пристав / Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае должник оперативно оплатил алименты после 120 часов обязательных работ, сообщает региональная ФССП.

Житель Барнаула задолжал более 150 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего сына. При этом мужчина игнорировал неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения.

"Действенным стимулом для оплаты алиментов послужило привлечение должника к административной ответственности. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ", – рассказали в ведомстве.

После отбытия административного наказания должник осознал, что может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность по алиментам.