"Курс исправления" обязательными работами вернул барнаульцу желание платить алименты
Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность
25 сентября 2024, 15:17, ИА Амител
В Алтайском крае должник оперативно оплатил алименты после 120 часов обязательных работ, сообщает региональная ФССП.
Житель Барнаула задолжал более 150 тысяч рублей на содержание несовершеннолетнего сына. При этом мужчина игнорировал неоднократные предупреждения судебного пристава о последствиях неисполнения судебного решения.
"Действенным стимулом для оплаты алиментов послужило привлечение должника к административной ответственности. Мировой судья признал мужчину виновным и назначил ему 120 часов обязательных работ", – рассказали в ведомстве.
После отбытия административного наказания должник осознал, что может быть привлечен уже к уголовной ответственности. Мужчина официально трудоустроился и полностью погасил задолженность по алиментам.
16:24:30 25-09-2024
Дети должны рождаться по любви, а не по залёту пьяной шмары.
16:50:57 25-09-2024
Систему выплат алиментов надо менять. Кто-то зарабатывает 200 соответственно платит 50, кто-то с 30 платит 7,5. Сейчас в основном женщины инициаторы развода. Получается выгнала мужика получает 50, не работает еще и нового мужика привела. Выплаты должны быть приравнены не к доходу, а рассчитываться на основании потребности ребенка учитывая, что оба родителя имеют равные права. По логике государства если отец платит 50, то мать должна тратить на ребенка не меньше.
08:14:09 26-09-2024
1111 (16:50:57 25-09-2024) Систему выплат алиментов надо менять. Кто-то зарабатывает 20... по такой логике если расходы пополам,то и времяпровождение с ребенком ,воспитание тоже пополам,так? уроки,развивашки,поликлиники,развлечения.
а так удобненько-скинул на бывшую детей ,еще и откупиться копейками
09:55:26 26-09-2024
Гость (08:14:09 26-09-2024) по такой логике если расходы пополам,то и времяпровождение с... у нормальных родителей так и есть. Оба стараются внести вклад в воспитание ребенка, но выплата алиментов не должна быть приравнена к зп, а то списали алименты ты приезжаешь к ребенку и тебе говорят, что надо купить одежду, на вопрос где деньги -"у меня кредиты и тд", но я то плачу ребенку, а не маме.
19:38:43 25-09-2024
Алименты должны быть отменены. И уж в любом случае их не должен получать инициатор развода, независимо от того, с кем остался ребёнок.
21:09:08 25-09-2024
Искренне, поддерживаю двух комментаторов выше ++++100000
При таких драконовских законов против мужчин, никто и женится не будет.
Сайты знакомств полны одними РСП-хами с деструктивным мышлением.
Отменить алименты и будет порядок.
08:16:51 26-09-2024
Серж (21:09:08 25-09-2024) Искренне, поддерживаю двух комментаторов выше ++++100000... что мешает строить семью с нормальной женщиной? сам,мамкин куколд,нормальным не сдался?
21:55:50 25-09-2024
на СВО можно пойти, неплохо зарабатывают, за 2 мес приятель всё оплатил по закону
16:34:15 26-09-2024
что мешает строить семью с нормальной женщиной? сам,мамкин куколд,нормальным не сдался?
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Ответ типичной РСП-хи, брошенки