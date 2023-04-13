Курс на франчайзинг. Как стать успешным бизнесменом за пару месяцев

С франшизой "Гриль №1" сделать это будет несложно

13 апреля 2023, 10:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSZqyvEJVb

"Гриль №1" / Фото предоставлено компанией

Как построить идеальный бизнес? Наверное, очень непросто, скажете вы. Ведь для открытия собственного дела нужна не только интересная идея, но и чёткая стратегия, продуманный план. Ответ на вопрос знают барнаульцы Станислав и Анастасия Сергеевы, владельцы сети ресторанов фастфуда "Гриль №1". Пара создала прибыльное дело с нуля, будучи ещё студентами, а сегодня их сеть ресторанов представлена в 14 городах России.

И себе, и людям

Теперь, накопив необходимые знания и опыт, команда сети делится секретами ведения успешного бизнеса с другими предпринимателями.

"Гриль №1" – компания с десятилетним стажем работы, которая стремительно развивается и открывает для себя новые регионы. Рестораны по франшизе работают в разных городах России. Так, недавно в Рубцовске открыли 45-й, юбилейный фастфуд. А следом, 6 апреля, в районе "Евроберега" в Новосибирске – 46-й.

О франшизе компании

Франшиза "Гриль №1" – надёжный бизнес-проект по открытию ресторанов быстрого питания. За пару месяцев команда профессионалов поможет вам выйти в прибыль. Согласитесь, не так страшно начинать своё дело, когда уже есть готовая идея, отточенный механизм действий, налаженная сеть партнёров и поддержка специалистов, которые будут сопровождать вас на всём пути: от поиска помещения до открытия ресторана.

Своим будущим партнёрам "Гриль №1" предлагает:

помощь в поиске помещения, геомаркетинговое исследование;

разработку дизайн-проекта;

обучение будущих сотрудников в учебном центре управляющей компании;

полный доступ к базе знаний;

помощь в рекрутинге и адаптации сотрудников;

подробные рецепты блюд;

стандарты контроля качества;

маркетинговое сопровождение.

Помимо этого, вы сможете работать с проверенными поставщиками и получать техническую поддержку вашей точки 24/7.

Открывать бизнес по франшизе гораздо легче и, самое главное, надёжнее. Как известно, небольшие компании редко выживают в условиях рыночной конкуренции. В то время как крупная сеть всегда твёрдо стоит на ногах.

Интересную и полезную информацию о франчайзинге вы можете почерпнуть в книге сооснователя сети ресторанов "Гриль №1" Анастасии Сергеевой "Рестораторы: курс на франчайзинг. Продавать или покупать". Там есть не только инструменты от практиков успешного фастфуда, но и опыт ведения бизнеса с минимальными начальными инвестициями и до федеральной сети.

Анастасия Сергеева / Фото: Гриль №1"

Презентация книги состоится 18 апреля на "Дне открытых дверей "Гриль №1". Хотите попасть на мероприятие? Заполните анкету по ссылке и приходите.

Ирина Жигалова, менеджер по продвижению франшизы "Гриль №1"

Почта: tu4@grill1.org

Телефон: 8-923-658-80-49

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ООО "Гриль 1 Франчайзинг"

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