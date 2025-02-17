Курских медиков наказали за отказ поднимать с пола 100-летнего ветерана ВОВ

Власти надеются, что подобных случаев больше не будет

17 февраля 2025, 17:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Курской области работников бригады скорой медицинской помощи наказали за некорректное отношение к ветерану Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.

Ранее семья фронтовика рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались поднимать упавшего на пол 100-летнего ветерана и вели себя без должного отношения к возрасту и заслугам. Врио губернатора Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку.