Курских медиков наказали за отказ поднимать с пола 100-летнего ветерана ВОВ
Власти надеются, что подобных случаев больше не будет
17 февраля 2025, 17:00, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Курской области работников бригады скорой медицинской помощи наказали за некорректное отношение к ветерану Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Ранее семья фронтовика рассказала, что сотрудники скорой помощи отказались поднимать упавшего на пол 100-летнего ветерана и вели себя без должного отношения к возрасту и заслугам. Врио губернатора Александр Хинштейн поручил провести служебную проверку.
"Провели служебную проверку в адрес этой бригады, фельдшер и санитар получили выговоры, и, соответственно, стимулирующие надбавки с них были сняты", – отметил врио замглавы региона Андрей Белостоцкий.
17:15:52 17-02-2025
здесь как бы вопрос могли ли они в принципе с человеком в 100 кг справиться и трансплантировать его до машины, водитель, на сколько мне известно выходить из машины не имеет права.
как-то новость попадалась, что в такой ситуации МЧС на помощь приходили.
опять же соседи могли помочь, ну это реально не просто.
что такое без должного уважения тоже не понятно, они хамили, грубили или что?
ну получили люди выговоры, сняли с них надбавки и с без того невысокой зарплаты, ну и , дальше то что, они после этого людей с большой массой без проблем поднимать смогут?
17:32:40 17-02-2025
Гость (17:15:52 17-02-2025) здесь как бы вопрос могли ли они в принципе с человеком в 10... А при чем тут 100 кг? Там про возраст речь шла.
17:33:45 17-02-2025
Гость (17:15:52 17-02-2025) здесь как бы вопрос могли ли они в принципе с человеком в 10... А тут вообще ничо не понятно. По какой причине отказались, при каких обстоятельствах. Новость ниочем.
17:29:32 17-02-2025
А где вы увидели 100 кг?
Там человека возраст 100 лет, а в таком возрасте ни разу не видел толстых.
18:42:27 17-02-2025
Гость (17:29:32 17-02-2025) А где вы увидели 100 кг?Там человека возраст 100 лет, а ... До мелочей докапываетесь
19:38:04 17-02-2025
Гость (18:42:27 17-02-2025) До мелочей докапываетесь... Действительно, что 100 лет, что 100 кг. Удивительный у вас мозг
20:45:42 17-02-2025
Гость (19:38:04 17-02-2025) Действительно, что 100 лет, что 100 кг. Удивительный у вас ... там не мозг, а хвост
20:20:58 17-02-2025
Чем, спрашивается, не фашисты такие "медики", позволяющие себе столь гнусное пренебрежение одним из тех доживающих свой век ветеранов, благодаря героизму которых был сломлен хребет т.н. "сверхчеловекам"?
20:45:17 17-02-2025
у нас отец болел так они НИКОГДА не поднимали , не носили и пр. приезжает тощая субтильная доктор, и с ней какой-то практикант такой же тощий. водитель не при делах - несите сами. мы 2 девчонки 12 и 9 лет и мама с давлением носили на одеяле, тк не могли поднять носилки, у которых вес тоже приличный. ВСЕГДА отказывали в тарнспортировке. и мы сами носили его всегда, он был 4я стадия рака, легкий. Но медики говорили таких у нас 20 вызовов и мы надорвемся всех носить.
23:38:36 17-02-2025
Санитаров в бригадах скорой помощи нет уже лет 30 (только в бригадах психиатрической помощи). Не понятно откуда в той бригаде санитар оказался. Хорошо если на вызове был врач и
фельдшер ( и это часто женщины и они далеко не спортсменки тяжелоотлетки). Так что не все так однозначно как преподносят. Про охрану труда вообще не вспоминают, где чётко прописано какой вес можно поднимать.
09:22:02 18-02-2025
Вот такое отношение у нашего государства к больным в действительности.Разве подобный вопрос о транспортировании больного возникает впервые?Как он регламентирован в настоящее время?Несите,поднимайте как хотите?Всё на плечи самих больных?А если бы у него совсем никого не было?Тогда что?Расплодили дармоедов-чиновников (в том числе от медицины) которые совершенно не обморочены делами за которые отвечают,вот и результат.
12:24:25 18-02-2025
Как он регламентирован в настоящее время?--------Медики ОРГАНИЗУЮТ эвакуацию (соседи, родственники, МЧС наконец). С чего все решили что они должны на своём хребту таскать, непонятно.
12:59:39 18-02-2025
Гость (12:24:25 18-02-2025) Как он регламентирован в настоящее время?--------Медики ОРГА... Я ни в коей мере здесь не хочу обвинить медиков,мне ,просто ,интересно знать ,на каком уровне у нас решение данного вопроса.Если это так ,как вы говорите ,то это ,значит,что никак.
11:26:03 18-02-2025
Бахилы одевали?