Куски ракет могут упасть на Алтай
Запуск состоится 30 мая в 16:43
23 мая 2024, 18:15, ИА Амител
Грузовой корабль "Прогресс МС-27" / Фото: roscosmos.ru
Жителей Республики Алтай предупредили о том, что на землю могут упасть фрагменты ракеты. Об этом сообщили в администрации Усть-Канского района.
С космодрома "Байконур" запустят ракету-носитель "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-27" состоится 30 мая в 16:43.
Местные власти попросили жителей сел быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенных пунктов.
Обо всех случаях падения обломков ракет нужно сообщать главам местных поселений.
19:47:24 23-05-2024
А по башке ежели шваркнет?
20:50:51 23-05-2024
испокон веков (с начала освоения космоса) обломки туда падали, причем, нередко это были солидные фрагменты....беседовала с тамошними умельцами на предмет того. как они на это реагируют...дядечка подвел меня к сараюшке и моему изумленному взору предстали чудо-сани для перевозке по снегу разной тяжелой поклажи: металл не ржавеет, прекрасно скользит и легко поддается обработке...сном- духом тогда не ведали, что эти фрагменты радиоактивны....мы ведрами собирали в Савушках клубнику: сном-духом не ведали, что там гептил приземляется и еще всякая иная бяка....и никто никого не предупреждал....только вот теперь понимаем, что..........
22:24:17 23-05-2024
тамара (20:50:51 23-05-2024) испокон веков (с начала освоения космоса) обломки туда падал... с чего вдруг они радиоактивны? гептил да, но только протон на нем летает.
00:09:16 24-05-2024
тамара (20:50:51 23-05-2024) испокон веков (с начала освоения космоса) обломки туда падал... Интересно, в вашем мутном сознании, из чего ракетоносители делают? Подсказка металл не ржавеет, прекрасно скользит и легко поддается обработке? И бинго! Дюраль! PS Кстати из него же и самолеты делают.
22:35:50 23-05-2024
Здравствуй гептил в разгар туристического сезона !!!
09:15:47 24-05-2024
Союзы на керосине летают.
16:00:21 24-05-2024
Гость (09:15:47 24-05-2024) Союзы на керосине летают.... Но 30-го мая запускают протон.