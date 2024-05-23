Куски ракет могут упасть на Алтай

Запуск состоится 30 мая в 16:43

23 мая 2024, 18:15, ИА Амител

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" / Фото: roscosmos.ru

Жителей Республики Алтай предупредили о том, что на землю могут упасть фрагменты ракеты. Об этом сообщили в администрации Усть-Канского района.

С космодрома "Байконур" запустят ракету-носитель "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-27" состоится 30 мая в 16:43.

Местные власти попросили жителей сел быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенных пунктов.

Обо всех случаях падения обломков ракет нужно сообщать главам местных поселений.