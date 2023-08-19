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Куски ракеты могут упасть на Алтае

Людям порекомендовали не выходить за пределы населенных пунктов

19 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На Алтай могут упасть части ракеты. Об этом жителей и гостей предупредили в региональном МЧС.

Ракету-носитель "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс" запустят 23 августа в 8:08 утра с космодрома Байконур.

В Усть-Канском районе возможно падение частей ракеты-носителя. Людей предупредили о том, что не стоит выходить за пределы населенного пункта. 

Обо всех упавших фрагментах нужно сообщать в местную администрацию.

Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

14:27:35 19-08-2023

всю жизнь падали и не предупреждали... а тут-то что изменилось?! вдруг

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Гость

17:15:40 19-08-2023

Не в первый раз однако. Надо готовить рюкзак к походу за цветниной.

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