Куски ракеты могут упасть на Алтае
Людям порекомендовали не выходить за пределы населенных пунктов
19 августа 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На Алтай могут упасть части ракеты. Об этом жителей и гостей предупредили в региональном МЧС.
Ракету-носитель "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс" запустят 23 августа в 8:08 утра с космодрома Байконур.
В Усть-Канском районе возможно падение частей ракеты-носителя. Людей предупредили о том, что не стоит выходить за пределы населенного пункта.
Обо всех упавших фрагментах нужно сообщать в местную администрацию.
14:27:35 19-08-2023
всю жизнь падали и не предупреждали... а тут-то что изменилось?! вдруг
17:15:40 19-08-2023
Не в первый раз однако. Надо готовить рюкзак к походу за цветниной.