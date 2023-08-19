Куски ракеты могут упасть на Алтае

Людям порекомендовали не выходить за пределы населенных пунктов

19 августа 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На Алтай могут упасть части ракеты. Об этом жителей и гостей предупредили в региональном МЧС.

Ракету-носитель "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс" запустят 23 августа в 8:08 утра с космодрома Байконур.

В Усть-Канском районе возможно падение частей ракеты-носителя. Людей предупредили о том, что не стоит выходить за пределы населенного пункта.

Обо всех упавших фрагментах нужно сообщать в местную администрацию.