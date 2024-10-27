Квадроберша напугала российского депутата в кафе
Она зашипела на политика
27 октября 2024, 19:31, ИА Амител
В Якутске произошла ситуация, которая вызвала беспокойство у депутата городской думы Нюргуна Ефремова. Об этом сообщает SakhaDay.
Вечером 22 октября Ефремов вместе с супругой находился в кафе, когда услышал рычание и почувствовал, что кто-то дышит ему в спину. Обернувшись, он увидел девушку в черном, которая вела себя как кошка.
"Меня обнюхивали сзади. Когда я обернулся, увидел девушку, одетую во все черное. Ее глаза были полны ярости, она зашипела на меня! Я подумал, что она сейчас набросится и укусит меня", – рассказал Ефремов.
Сотрудники кафе попросили девушку покинуть заведение, и она ушла, продолжая вести себя как кошка.
Ефремов отметил, что такое поведение вызвало беспокойство не только у него, но и у других посетителей. Он считает, что подобное рычание в общественных местах – это тревожная тенденция, которая выходит за рамки обычного подросткового поведения.
20:19:14 27-10-2024
кошки они такие... на хорошего человека шипеть не будут
23:00:00 27-10-2024
Гость (20:19:14 27-10-2024) кошки они такие... на хорошего человека шипеть не будут... да ладно... если бешеная или психическая, вообще искусать может, не то что шипеть.
21:50:37 27-10-2024
Это пока лишь цветочки "в шутку" выражаемого гнева: не за горами ягодки народного негодования всерьёз!
22:19:35 27-10-2024
Животные чувствуют
00:27:52 28-10-2024
Дурка по ней плачет.
04:08:13 28-10-2024
запретить этих придурошных квадроберов давно пора
09:24:26 28-10-2024
Гость (04:08:13 28-10-2024) запретить этих придурошных квадроберов давно пора... Запретить придурошных депутатов давно пора...Толку от них никакого...В штаны он наделал от действий аниматора...Лечить нужно таких...Вообще не понятно как они в депутаты попадают.
06:14:20 28-10-2024
Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Давайте ещё примем МКБ 11, где это всё норма и многое другое.
07:42:01 28-10-2024
ВВП (06:14:20 28-10-2024) Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Да... И Берию - 2 будет полный кабздох.
08:38:55 28-10-2024
Гость (07:42:01 28-10-2024) И Берию - 2 будет полный кабздох.... правильно, что опасаешься.
08:37:54 28-10-2024
ВВП (06:14:20 28-10-2024) Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Да... МКБ 11 у нас не приняли кажется.
06:36:20 28-10-2024
Просто обожрался игристого из соседней новости.
08:19:43 28-10-2024
Надо одновременно было вызвать психушку и ветеринарку, они бы разобрались куда ее. Можно было просто сказать "брысь" или дать колбаски
11:39:32 28-10-2024
Гость (08:19:43 28-10-2024) Надо одновременно было вызвать психушку и ветеринарку, они б... могли забрать испуганного мужчину))) если чел в стрессовом состоянии, нужна медпомощь.
08:42:15 28-10-2024
а вроде писали, что это фейковое постановочное видео, наверное, чтобы население уверовало в "опасность" данного явления. Других то проблем нет в стране.
10:01:46 28-10-2024
как скучно я живу. А у депутатов весело: то квадроберы их атакуют, то лгбтешники. По каким таким вечеринкам они шляются?
11:44:59 28-10-2024
С другой стороны, чего бы мужику пугаться? Что-то не так! Более вероятна ситуация: он пришел с женой, а тут любовница в костюмчике для приватных игр нежно дышит в ушко; чтобы не спалиться, свалил всё на квадробинг.