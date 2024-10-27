Квадроберша напугала российского депутата в кафе

Она зашипела на политика

27 октября 2024, 19:31, ИА Амител

Костюм животного / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051860

В Якутске произошла ситуация, которая вызвала беспокойство у депутата городской думы Нюргуна Ефремова. Об этом сообщает SakhaDay.

Вечером 22 октября Ефремов вместе с супругой находился в кафе, когда услышал рычание и почувствовал, что кто-то дышит ему в спину. Обернувшись, он увидел девушку в черном, которая вела себя как кошка.

"Меня обнюхивали сзади. Когда я обернулся, увидел девушку, одетую во все черное. Ее глаза были полны ярости, она зашипела на меня! Я подумал, что она сейчас набросится и укусит меня", – рассказал Ефремов.

Сотрудники кафе попросили девушку покинуть заведение, и она ушла, продолжая вести себя как кошка.

Ефремов отметил, что такое поведение вызвало беспокойство не только у него, но и у других посетителей. Он считает, что подобное рычание в общественных местах – это тревожная тенденция, которая выходит за рамки обычного подросткового поведения.