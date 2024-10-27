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Квадроберша напугала российского депутата в кафе

Она зашипела на политика

27 октября 2024, 19:31, ИА Амител

Костюм животного / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051860
Костюм животного / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051860

В Якутске произошла ситуация, которая вызвала беспокойство у депутата городской думы Нюргуна Ефремова. Об этом сообщает SakhaDay.

Вечером 22 октября Ефремов вместе с супругой находился в кафе, когда услышал рычание и почувствовал, что кто-то дышит ему в спину. Обернувшись, он увидел девушку в черном, которая вела себя как кошка.

"Меня обнюхивали сзади. Когда я обернулся, увидел девушку, одетую во все черное. Ее глаза были полны ярости, она зашипела на меня! Я подумал, что она сейчас набросится и укусит меня", – рассказал Ефремов.

Сотрудники кафе попросили девушку покинуть заведение, и она ушла, продолжая вести себя как кошка.

Ефремов отметил, что такое поведение вызвало беспокойство не только у него, но и у других посетителей. Он считает, что подобное рычание в общественных местах – это тревожная тенденция, которая выходит за рамки обычного подросткового поведения.

Политика

Комментарии 17

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Гость

20:19:14 27-10-2024

кошки они такие... на хорошего человека шипеть не будут

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Элен без ребят

23:00:00 27-10-2024

Гость (20:19:14 27-10-2024) кошки они такие... на хорошего человека шипеть не будут... да ладно... если бешеная или психическая, вообще искусать может, не то что шипеть.

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Гость

21:50:37 27-10-2024

Это пока лишь цветочки "в шутку" выражаемого гнева: не за горами ягодки народного негодования всерьёз!

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Так это политик

22:19:35 27-10-2024

Животные чувствуют

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Гость

00:27:52 28-10-2024

Дурка по ней плачет.

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Гость

04:08:13 28-10-2024

запретить этих придурошных квадроберов давно пора

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Дюша

09:24:26 28-10-2024

Гость (04:08:13 28-10-2024) запретить этих придурошных квадроберов давно пора... Запретить придурошных депутатов давно пора...Толку от них никакого...В штаны он наделал от действий аниматора...Лечить нужно таких...Вообще не понятно как они в депутаты попадают.

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ВВП

06:14:20 28-10-2024

Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Давайте ещё примем МКБ 11, где это всё норма и многое другое.

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Гость

07:42:01 28-10-2024

ВВП (06:14:20 28-10-2024) Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Да... И Берию - 2 будет полный кабздох.

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Элен без ребят

08:38:55 28-10-2024

Гость (07:42:01 28-10-2024) И Берию - 2 будет полный кабздох.... правильно, что опасаешься.

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Элен без ребят

08:37:54 28-10-2024

ВВП (06:14:20 28-10-2024) Верните советскую психиатрию и все закончиться за неделю. Да... МКБ 11 у нас не приняли кажется.

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Гость

06:36:20 28-10-2024

Просто обожрался игристого из соседней новости.

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Гость

08:19:43 28-10-2024

Надо одновременно было вызвать психушку и ветеринарку, они бы разобрались куда ее. Можно было просто сказать "брысь" или дать колбаски

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Гость

11:39:32 28-10-2024

Гость (08:19:43 28-10-2024) Надо одновременно было вызвать психушку и ветеринарку, они б... могли забрать испуганного мужчину))) если чел в стрессовом состоянии, нужна медпомощь.

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Гость

08:42:15 28-10-2024

а вроде писали, что это фейковое постановочное видео, наверное, чтобы население уверовало в "опасность" данного явления. Других то проблем нет в стране.

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Гость

10:01:46 28-10-2024

как скучно я живу. А у депутатов весело: то квадроберы их атакуют, то лгбтешники. По каким таким вечеринкам они шляются?

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Гость

11:44:59 28-10-2024

С другой стороны, чего бы мужику пугаться? Что-то не так! Более вероятна ситуация: он пришел с женой, а тут любовница в костюмчике для приватных игр нежно дышит в ушко; чтобы не спалиться, свалил всё на квадробинг.

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