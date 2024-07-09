Квадрокоптер и образцы продукции: Россельхозцентр примет участие в "Дне поля"
Учреждение развернет два стенда с новинками и последними разработками в отрасли
09 июля 2024, 14:50, ИА Амител erid: LjN8KBmbX
Алтайский край имеет самую большую посевную площадь в России. А потому сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике региона. Получение хорошего урожая с высокими характеристиками важно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Чтобы достичь этой цели, необходимо тщательно подходить к выбору семян и удобрений. В Алтайском крае и Республике Алтай за это отвечают специалисты Россельхозцентра. В этом году учреждение традиционно примет участие в масштабном агропромышленном форуме "День сибирского поля – 2024", который пройдет с 10 по 12 июля. На двух стендах центр представит важную для аграриев информацию о защите растений и семеноводстве. А также впервые продемонстрирует квадрокоптер, помогающий выявлять очаги болезней и вредителей на посевах.
На страже урожая
Россельхозцентр – преемник государственных семенных инспекций и станций защиты растений.
В 2007 году на основе 143 государственных семенных инспекций и территориальных станций защиты растений создали единую структуру – ФГУ "Российский сельскохозяйственный центр", который имеет 76 региональных подразделений.
В Алтайском крае в 2007 году также произошли важные события: в ноябре зарегистрировали филиал ФГУ "Россельхозцентр", а в декабре начали работу районные отделы филиала. В апреле 2021 года в РСХЦ еще раз прошла реорганизация. К филиалу присоединили 11 районов Республики Алтай.
На вновь созданное государственное учреждение возложили важные задачи:
- определение сортовых и посевных качеств семян;
- отслеживание фитосанитарной обстановки;
- недопущение распространения сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур;
- мониторинг качества зерна;
- выработка рекомендаций по всем перечисленным вопросам.
И сегодня ФГБУ "Россельхозцентр" отвечает за предоставление госуслуг в области семеноводства и защиты растений.
Его специалисты проводят комплексные лабораторные и полевые исследования, чтобы определить сортовые и посевные качества семян, а также контролировать фитосанитарную ситуацию и предотвращать распространение сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.
Организация следит за качеством зерна, а также разрабатывает рекомендации для аграриев.
Кроме того, осуществляет сертификацию физических и юридических лиц, занимающихся производством и продажей семян. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественным семенным и посадочным материалом.
"День сибирского поля – 2024"
Российский сельскохозяйственный центр уже не первый год принимает активное участие в агрофоруме, где представляет свои разработки сельхозпроизводителям, позволяя аграриям быть в курсе последних тенденций и инноваций в отрасли.
Нынешний год – не исключение. Россельхозцентр представит два стенда: первый будет посвящен защите растений, второй – семеноводству.
На стенде, посвященном защите растений, учреждение представит образцы продукции алтайского филиала. Их аграрии смогут получить бесплатно, чтобы протестировать в своих личных подсобных хозяйствах. Также Россельхозцентр поделится прогнозами распространения вредных объектов, поскольку ежегодно занимается составлением прогнозов фитосанитарного состояния.
На стенде по семеноводству представят образцы сельскохозяйственных культур-лидеров, производством которых занимаются более 60% сельхозпроизводителей края. Кроме того, у павильона Россельхозцентра запланирована фотозона.
Но настоящей изюминкой мероприятия станет квадрокоптер для мониторинга сельскохозяйственных угодий со специальной мультиспектральной камерой, которая позволяет делать снимки в различных цветовых спектрах и выявлять очаги болезней и вредителей на посевах. Его представят впервые. Такое изобретение значительно облегчит работу агрономов и поможет более эффективно и оперативно выявлять вредные объекты для оперативного принятия мер по предотвращению гибели урожая.
ФГБУ "Россельхозцентр" (ИНН:7708652888)
Адрес: Алтайский край г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 6
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