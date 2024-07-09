Квадрокоптер и образцы продукции: Россельхозцентр примет участие в "Дне поля"

Учреждение развернет два стенда с новинками и последними разработками в отрасли

09 июля 2024, 14:50, ИА Амител erid: LjN8KBmbX

Стенд "Россельхозцентра" / Фото предоставлено компанией

Алтайский край имеет самую большую посевную площадь в России. А потому сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике региона. Получение хорошего урожая с высокими характеристиками важно как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Чтобы достичь этой цели, необходимо тщательно подходить к выбору семян и удобрений. В Алтайском крае и Республике Алтай за это отвечают специалисты Россельхозцентра. В этом году учреждение традиционно примет участие в масштабном агропромышленном форуме "День сибирского поля – 2024", который пройдет с 10 по 12 июля. На двух стендах центр представит важную для аграриев информацию о защите растений и семеноводстве. А также впервые продемонстрирует квадрокоптер, помогающий выявлять очаги болезней и вредителей на посевах.

На страже урожая

Россельхозцентр – преемник государственных семенных инспекций и станций защиты растений.

В 2007 году на основе 143 государственных семенных инспекций и территориальных станций защиты растений создали единую структуру – ФГУ "Российский сельскохозяйственный центр", который имеет 76 региональных подразделений.

В Алтайском крае в 2007 году также произошли важные события: в ноябре зарегистрировали филиал ФГУ "Россельхозцентр", а в декабре начали работу районные отделы филиала. В апреле 2021 года в РСХЦ еще раз прошла реорганизация. К филиалу присоединили 11 районов Республики Алтай.

На вновь созданное государственное учреждение возложили важные задачи:

определение сортовых и посевных качеств семян;

отслеживание фитосанитарной обстановки;

недопущение распространения сорняков, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур;

мониторинг качества зерна;

выработка рекомендаций по всем перечисленным вопросам.

И сегодня ФГБУ "Россельхозцентр" отвечает за предоставление госуслуг в области семеноводства и защиты растений.

Его специалисты проводят комплексные лабораторные и полевые исследования, чтобы определить сортовые и посевные качества семян, а также контролировать фитосанитарную ситуацию и предотвращать распространение сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.

Организация следит за качеством зерна, а также разрабатывает рекомендации для аграриев.

Кроме того, осуществляет сертификацию физических и юридических лиц, занимающихся производством и продажей семян. Это необходимо для того, чтобы обеспечить сельхозтоваропроизводителей качественным семенным и посадочным материалом.

"Россельхозцентр" / Фото предоставлено организацией

"День сибирского поля – 2024"

Российский сельскохозяйственный центр уже не первый год принимает активное участие в агрофоруме, где представляет свои разработки сельхозпроизводителям, позволяя аграриям быть в курсе последних тенденций и инноваций в отрасли.

Нынешний год – не исключение. Россельхозцентр представит два стенда: первый будет посвящен защите растений, второй – семеноводству.

На стенде, посвященном защите растений, учреждение представит образцы продукции алтайского филиала. Их аграрии смогут получить бесплатно, чтобы протестировать в своих личных подсобных хозяйствах. Также Россельхозцентр поделится прогнозами распространения вредных объектов, поскольку ежегодно занимается составлением прогнозов фитосанитарного состояния.

На стенде по семеноводству представят образцы сельскохозяйственных культур-лидеров, производством которых занимаются более 60% сельхозпроизводителей края. Кроме того, у павильона Россельхозцентра запланирована фотозона.

Но настоящей изюминкой мероприятия станет квадрокоптер для мониторинга сельскохозяйственных угодий со специальной мультиспектральной камерой, которая позволяет делать снимки в различных цветовых спектрах и выявлять очаги болезней и вредителей на посевах. Его представят впервые. Такое изобретение значительно облегчит работу агрономов и поможет более эффективно и оперативно выявлять вредные объекты для оперативного принятия мер по предотвращению гибели урожая.

ФГБУ "Россельхозцентр" (ИНН:7708652888)

Адрес: Алтайский край г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 6

Тел.: +7(3852) 24-45-46

Почта: rsc22@mail.ru

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