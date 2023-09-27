Квартал с 11 высотками и школой может появиться рядом с Нагорным парком в Барнауле
Общая площадь потенциальной застройки составляет 15 га
27 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"
На месте частного сектора на Змеиногорском тракте предложили построить квартал, состоящий из 11 высотных домов от 9 до 25 этажей. Проект планировки территории разработали по заказу компании "Регионстрой", которая несколько лет назад возвела первый дом в микрорайоне (на ул. Аванесова, 44). Сейчас документ проходит общественные обсуждения, на которых барнаульцы вправе высказать свои пожелания или возражения по проекту.
До 2040 года
Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. Здесь расположены преимущественно частные дома в один-три этажа, есть трехэтажные многоквартирники, существующий 17-этажный ЖК на ул. Аванесова, 44, детский сад № 21, дом ребенка.
Согласно проекту планировки, который подготовило ООО "Строитель", на месте частных домов должны появиться многоквартирные. Они разместятся на площади 9 га. Всего квартал будет рассчитан на проживание 5928 человек.
Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"
"Жилая застройка формируется по периметру участка вдоль ограничивающих улиц и переулков. Жилые объекты квартала представлены одиннадцатью разновысотными многоэтажными домами различными по конфигурации и разной этажности: 9-12, 9-16, 14-20, 25 этажей. Количество квартир – 2217", – сказано в документе.
Кроме жилья, в микрорайоне появятся помещения общественного назначения (на первых этажах домов), школа на 1100 мест со стадионом. Существующий детский сад № 21 предлагают реконструировать.
Развитие квартала предложено разбить на четыре очереди. В первую и вторую предлагают возвести только многоэтажные дома, а в рамках третьего этапа – модернизировать детсад и построить школу. Четвертая очередь – это оставшиеся высотки и многоуровневый гараж.
На освоение микрорайона, по расчетам архитекторов, уйдет 16 лет. Строительство первого дома в 9-12 этажей должны начать уже в 2024 году, а завершить – в 2027-м. К возведению последнего, согласно графику, приступят в 2035 и сдадут его в 2040-м.
Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"
Аллеи и бульвары
На территории квартала разработчики разместили 1269 машино-мест открытого типа. Еще 684 места заложены в подземных паркингах. Также в микрорайоне предлагают построить многоуровневый гараж на 420 машино-мест.
Озеленение, по замыслу проектировщиков, будет в местах отдыха общего пользования, вдоль дорог и улиц, в рекреационных зонах, на площадках для детского отдыха. Также сохраняются зоны естественно-ландшафтных территорий. В радиусе пешеходной доступности 400 метров появятся площадки для выгула собак.
Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"
"Все озелененные территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров, аллей, рядовых посадок", – отмечают проектировщики.
Общественные обсуждения проекта стартовали 19 сентября и продлялся до 18 октября. Заинтересованным барнаульцам предлагают высказать свое мнение, которое будет учтено при вынесении итогового решения об утверждении (или не утверждении) проекта.
Новые планы
О том, что компания "Регионстрой" планирует строительство на Горе, стало известно летом 2021 года. Девелопер подготовил проект планировки и межевания территории в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного.
Документ был отдан в мэрию, которая должна была проверить его на соответствие нормативам градостроительного проектирования, программам комплексного освоения и другим документам, которые регламентируют строительство в Барнауле.
Однако до общественных обсуждений проект так и не дошел. Вместо этого компания представила документ развития гораздо меньшей территории, чем планировала изначально.
09:41:32 27-09-2023
Давно понятно, что если строителям будут продолжать давать кредиты в банках, они всю гору застроят вплоть до Южного, снеся все сады и остатки леса. Другой вопрос, где столько жильцов найдут. Или будет как в Москве, где уже 70% новостроя стоит непроданным и уже понятно, что никогда никому продано не будет.
10:00:56 27-09-2023
Гость (09:41:32 27-09-2023) Давно понятно, что если строителям будут продолжать давать к... Вранье от первой до последней буквы.
18:35:12 09-10-2023
Гость (10:00:56 27-09-2023) Вранье от первой до последней буквы.... Посмотрите на Авито. Сегодня Аванесова,44, ЖК Нагорный - в продаже 14 (аж 14!!!) квартир. Но ведь есть и другие ресурсы, Циан и пр.
10:39:38 27-09-2023
Гость (09:41:32 27-09-2023) Давно понятно, что если строителям будут продолжать давать к... А почему не все 146%? Самому не смешно от этого бреда?
10:23:19 27-09-2023
и встанет Гора в огромной пробке...
10:24:03 27-09-2023
Почему школа не в первой очереди? Чтобы потом про нее забыть/денег не хватило?
10:24:50 27-09-2023
Зачем писать "со школой" ? То что появятся машиноместа, парковки и дома уже ни кто не сомневается, а вот что появится школа это большой вопрос. Застройщик о строительстве такого объекта не сообщает. Поэтому правильно писать "Квартал с 11 высотками и местом под школу может появиться рядом с Нагорным парком в Барнауле".
10:33:37 27-09-2023
Один большой вопрос - куда планируется деть людей, живущих на этой территории? Никого не волнует? Там, конечно, есть халупы, хозяева которых будут рады от них избавиться, но много и добротных домов, в которые много лет люди вкладывали силы и средства. Где проходят обсуждения? Где можно высказать мнение?
10:41:06 27-09-2023
Мнение жителей не кого не волнует, мы несколько лет боремся с застройкой горы, но не кто не хочет нас слушать. Ну не нужны нам эти человейники
10:49:26 27-09-2023
Планируют заселить 6 тыс человек... А куда денут те тысячи, которые проживают в частных строениях? Почему они должны покидать свои дома? Ради мигрантов, приехавших из Азии, ради деревенских, которые хотят ВЫГНАТЬ барнаульцев из их жилищ?
10:51:13 27-09-2023
Зачем туда лезть с многоэтажной застройкой?? Такое ощущение, что в крае управление архитектуры и градостроительства существует только для защиты интересов застройщиков.
10:58:30 27-09-2023
Выбрали нового губернатора, по новой начались заходы по отъему и захвату частной собственности барнаульцев.
11:00:46 27-09-2023
В статье пишут про общественные обсуждения, но не пишут где и как. Так вот общество горы против! Мы что в аварийных домах живём там или что, что за мода выдворять людей со своих домов в угоду строительных компаний и их выгоды! Что будет с экологией и землей, инфраструктурой? Гора с двух сторон в обрывах, можно сказать оползневая зона, где гарантия что пока будут строить дома на Денисова, мой дом на веховского не уползет в яр? А ветра какие, уже на Аванесова 44 вокруг дома невозможно находится, если везде обычный ветерок, там ураганный ветер, и в этих условиях гуляют дети в садике 21. В общем как бы красиво это не звучало, занимайтесь расселением аварийных многоэтажек и стройте на их месте свои новостройки и не лезьте к жителям горы, которые хотят жить в своих домах на своей земле, при этом в городе и имеют на это право, кому бы что не хотелось!!
11:24:12 27-09-2023
Светлана (11:00:46 27-09-2023) В статье пишут про общественные обсуждения, но не пишут где ... Переезжайте в деревню и живите там в своих халупах, устроили деревню в городе. Снести нужно все эти частные дома и застроить многоэтажками, городу нужно расти, а не слушать нытиков из частного сектора
11:38:06 27-09-2023
Гость (11:24:12 27-09-2023) Переезжайте в деревню и живите там в своих халупах, устроили... У тебя скотч отклеился, которым дырка в голове заклеена.
15:29:41 27-09-2023
Гость (11:24:12 27-09-2023) Переезжайте в деревню и живите там в своих халупах, устроили... Уезжай в свою деревню назад, пусть Регионстрой соорудит одну многоэтажку на всех жителей села. Всех колхозанов туда, на первых этажах администрация, почта, больница, школа, садик.Большая экономия, просто огромная! Не надо тянуть электропровода повсюду, делать дороги и прочее. И колхозаны перестанут переться в Барнаул за жизнью в высотке.
14:50:52 27-09-2023
Светлана (11:00:46 27-09-2023) В статье пишут про общественные обсуждения, но не пишут где ... Да у вас там выселки и гетто. Одни нарики и алкаши шастают. Общество горы против. А что оно не против когда по алее аванесова не пройти в выходной день и вечером алкаши стекло бутылки все мочатся тут же при свете дня на дерево. Тут же валяются пьяные или обдолбанные. Дети ваши с горы ходят как неприкаянные, только пить, курить и пакостить на алее да на территории нового дома на аванесова могут. Насмешили сообщество горы. Так и вижу это сообщество на троих соображающее
19:25:11 27-09-2023
Иванова (14:50:52 27-09-2023) Да у вас там выселки и гетто. Одни нарики и алкаши шастают. ... Сегодня одних людей попросят , а завтра тебя , собрать чемодан
10:14:28 28-09-2023
Светлана (11:00:46 27-09-2023) В статье пишут про общественные обсуждения, но не пишут где ... А общество это кто? Кто-то конкретный? Я вот тоже живу на Горе, но я «за» расселение. И большинство моих соседей «за». Значит мы не общество?) Нормальные дома можно пересчитать по пальцам. Благоустройством аллеи заниматься не хотят, дорогами тоже.. детей приходится в город возить, чтоб могли спокойно погулять. Разве это нормально?
11:14:17 27-09-2023
В первую и вторую предлагают возвести только многоэтажные дома, а в рамках третьего этапа – модернизировать детсад и построить школу." Почему-бы не поменять очерёдность и начать с третьего? Не хотите-хрен,а не согласование на строительство. Только ,похоже,выдающие разрешение глубоко вросли в строительный бизнес и им это ни к чему.
11:51:40 27-09-2023
Гость (11:14:17 27-09-2023) В первую и вторую предлагают возвести только многоэтажные до... А разве не логичнее сначала построить и сдать дома, пока будут заселяться жильцы и делать ремонт, что будет где-то 1-2 года,за это время построить школу? Почему-то я уверен, что эта школа будет строиться в первую очередь для жильцов комплекса, а не для местных жителей.
12:28:53 27-09-2023
Гора - очень хорошая локация, надо строить! Не в пример всяким запоповским и уж тем более залеруашно-аэродромным кварталам
12:33:26 27-09-2023
Очень интересно, куда жителей частных домов? Отдать дома за копейки и куда жить идти? Кто то с большим кошельком так легко и просто предлагает, а на людей наплевать.... школа хаха,смешно даже ....как почта на Аванесова 44 должна была быть ,но увыыыы, забыли случайно про нее, площадка детская где? Ой дом сдадут будет вам площадка - итог: частная собственность
13:05:16 27-09-2023
Татьяна (12:33:26 27-09-2023) Очень интересно, куда жителей частных домов? Отдать дома за ... Схема давным-давно отработана. Дадют денег на первый взнос на ипотеку в 30 лет. Непонятливые теряют всё в пожарах.
15:22:10 27-09-2023
Гость (13:05:16 27-09-2023) Схема давным-давно отработана. Дадют денег на первый взнос н... Так вот "понятливые" (смотри коммент ниже от 14:55:17 27-09-2023) тоже могут потерять всё в пожаре! Если до сей поры многоэтажки не горели массово, то жизнь такая, что теперь всё может быть...Народ обозлён до крайности
14:55:17 27-09-2023
Татьяна (12:33:26 27-09-2023) Очень интересно, куда жителей частных домов? Отдать дома за ... Да частная собственность. Собственниками аванесова 44 оплаченная из своего кармана да в ипотеку у многих. Не гос средства потрачены на площадку, а частные. И площадка частная. А своим детям на своей алкашной аллее за свой счет делайте площадку
16:11:00 28-09-2023
Гость (14:55:17 27-09-2023) Да частная собственность. Собственниками аванесова 44 оплаче... Это школы территория, вместо которой блатная админиСрация возвела высотку. Снести и школу восстановить!
12:47:20 27-09-2023
Дома сейчас, а школу через 16 лет. А там либо ишак, либо падишах, естественно. Зачем думать о жителях города, вы о чем вообще?
12:53:53 27-09-2023
Застраивайте улицы Вешняя, Тихонова, Горнолыжная и т.п ...т.е где миллионный коттеджи властьимущих и компенсацию им ничтожную, уберите руки уже от Ленточного бора
12:55:44 27-09-2023
Какая школа, какие парковки, там вообще люди живут.....их кто спросил, власть обезумела от денег?
12:56:10 27-09-2023
Я как житель Горы и,ул Гвардейской в часности, за обеими руками. Если есть желающие, можем обменяться домами. Надоело уже жить «друг на друге», дороги в 80-х годах асфальтировали, убили газовыми сетями, делать ни кто не хочет. Канализацию хотели центральную своими силами провести, не хватило средств и сил. Соседи пишут, друг на друга кляузы, сносят заборы, гаражи и выгребные ямы. Это трындец товарищи. Зимой дороги не чистят, всё своими силами, с адекватными соседями. Если на Гвардейскую придёт застройщик, в границах Конева-Сычёва, я первый отсюда свалю. Девяносто процентов домов, мазанки из говна и палок. Приходи скорее застройщик на другую сторону. Тебя ждут))
13:20:56 27-09-2023
Гость (12:56:10 27-09-2023) Я как житель Горы и,ул Гвардейской в часности, за обеими рук... А сам то куда и на какие шиши?
14:12:10 27-09-2023
Гость (12:56:10 27-09-2023) Я как житель Горы и,ул Гвардейской в часности, за обеими рук... Правильно!!! Все так и есть
15:17:41 27-09-2023
Гость (12:56:10 27-09-2023) Я как житель Горы и,ул Гвардейской в часности, за обеими рук... ну если ты "за", то давай встретимся, напишешь на меня дарственную за просто так. Тебе ведь твой дом не нужен. Побыстрее отдашь, побыстрее освободишься от условий жизни, которые тебя не устраивют. Или надеешься, что застройщик тебя обеспечит по гроб жизни? Так именно по гроб, жизни той у тебя не останется)))
10:06:31 28-09-2023
Гость (15:17:41 27-09-2023) ну если ты "за", то давай встретимся, напишешь на меня дарс... А вы, извините, кто вообще, чтоб на вас дарственные писали? Просто люди хотят жить в нормальных условиях, а не друг на друге. Это совсем не значит, что они хотят избавиться от своего жилья. Я вот тоже, например, с удовольствием перееду отсюда. Это не значит, что мне не нужен мой дом, это значит, что мне нужны лучшие условия.
16:21:35 28-09-2023
Гость (10:06:31 28-09-2023) Гость (15:17:41 27-09-2023) ну если ты "за", то давай... А кто вам мешает просто продать участок, дом, что у вас там есть, если не нравится жить на горе? Выставите на Авито, найдите покупателя, получите деньги, купите достойное вас жильё.))) Ведь застройщик вам и этой суммы не заплатит, если получит разрешение. Там уже не вы, хозяин, будете выставлять цену, а застройщик. Даст максимум 500тр - и гуляй, Вася, ни в чём себе не отказывай!)))
15:24:36 02-10-2023
Гость (16:21:35 28-09-2023) Гость (10:06:31 28-09-2023) Гость (15:17:41 27-09-2023... Откуда информация про 500 рублей? Ещё не было предложений от застройщика, уже на ушах все стоят. Одна полоумная брякнула, другие подхватили. Ещё веселее, только бабка была в прошлом году, которой если 20 миллионов дадут, то куда она на них может уехать?! Смех, да и только!
16:43:25 28-09-2023
Гость (10:06:31 28-09-2023) Я вот тоже, например, с удовольствием перееду отсюда. Это не значит, что мне не нужен мой дом, это значит, что мне нужны лучшие условия. Застройщик хочет зайти на вашу территорию для получения наибольшей прибыли, а вовсе не для того, чтобы создавать вам лучшие условия. Как раз улучшение ваших условий не входит в планы застройщика, так как это помешает ему на вас заработать. Получив разрешение на строительство, вас выкинут из ваших домов за 5 копеек на счёт раз-два! И куда вы подадитесь, никого не волнует! Только таких же барнаульцев, которые в отличие от вас понимают печальную перспективу.
20:33:58 28-09-2023
Гость (16:43:25 28-09-2023) Застройщик хочет зайти на вашу территорию для получения наиб... Я и не жду, что какой-то застройщик будет создавать мне условия, я рассчитываю только на себя. А сидеть и печалиться от перспектив не моя тема, печальтись сами.
22:27:21 28-09-2023
Гость (12:56:10 27-09-2023) Я как житель Горы и,ул Гвардейской в часности, за обеими рук... Согласна полностью, поддерживаю, мы тоже готовы продать дом застройщику и переехать в квартиру. Застройщик приходи и облагораживай.
14:09:51 27-09-2023
Гость (11:38:06 27-09-2023) У тебя скотч отклеился, которым дырка в голове заклеена.... Дебилы...
14:31:46 27-09-2023
Почти сотку брать будут?
14:35:15 27-09-2023
Обсуждение где проходит?
15:06:28 27-09-2023
Гость (11:24:12 27-09-2023) Переезжайте в деревню и живите там в своих халупах, устроили... Ты Регион строй чтоли?
15:17:25 27-09-2023
Все просто. Я не хочу жить в многоэтажке. Мои соседи тоже. Частный дом в такой же доступности мне не купить на компенсацию. А настроить человейников из фекалий и веток - это не слишком умное решение исходя из того, что школ не прибавится, д.с тоже а количество людей на горе увеличится кратно.
15:24:52 27-09-2023
Гость (15:17:25 27-09-2023) Все просто. Я не хочу жить в многоэтажке. Мои соседи тоже. Ч... Из фекалий и веток - это ваши избушки.
19:30:55 27-09-2023
Гость (15:24:52 27-09-2023) Из фекалий и веток - это ваши избушки. ... Школьник необразованый это Ты!!!
15:35:48 27-09-2023
Гость (15:17:25 27-09-2023) Все просто. Я не хочу жить в многоэтажке. Мои соседи тоже. Ч... В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать. Столько брошенных деревень. Переезжайте. Живите. Радуйтесь. А деревню из города реально убирать надо. Не место этим халупам в центре города.
15:43:52 27-09-2023
Гость (15:35:48 27-09-2023) В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горе... Возвращайся на свою малую родину(В деревню, к тетке, в глушь...), там пригодишься. А здесь мы, барнаульцы, тебя не звали и не ждали
18:49:35 27-09-2023
Гость (15:35:48 27-09-2023) В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горе... Тыкать людям, которых не знаете - признак блестящего образования в ПТУ. И проживания в хрущевке))))
19:33:54 03-10-2023
Гость (15:35:48 27-09-2023) В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь гореватт горе... вы совсем чтоли?тут бегают и гуляют маленькие дети,какие многоэтажки?!пока здесь все будет строиться это же грязь,где гулять детям?что дальше будет с другими жильцами вы не подумали?
15:26:59 27-09-2023
Индустриальный хоть до Павловска пусть застраивают! А к нам не лезут!!! Без них люди разберутся, кому в холупах жить, а кому строиться и ремонт делать! Понятно же ,там дороже земля муниципальная ,коммуникации дорого вести. Проще всем дать в центре по 3 копейки и "расселить"(((
15:59:04 27-09-2023
Гость (15:26:59 27-09-2023) Индустриальный хоть до Павловска пусть застраивают! А к нам ... Будете упорствовать - сгорит ваш дом, как это сплошь и рядом уже было, и вообще ничего не получите. А так хоть на первый взнос по ипотеке деньги дадут.
20:48:55 27-09-2023
Серьмяжная правда (15:59:04 27-09-2023) Будете упорствовать - сгорит ваш дом, как это сплошь и рядом... Смотрите как бы у вас все хорошо было.Зачем первоначальный взнос??? Сразу пусть все оплачивают!
08:00:50 28-09-2023
Гость (20:48:55 27-09-2023) Смотрите как бы у вас все хорошо было.Зачем первоначальный ... Ага жди от кидалы регионзасрой.
18:02:57 27-09-2023
Гость (12:28:53 27-09-2023) Гора - очень хорошая локация, надо строить! Не в пример всяк... Давай твой дом снесем и построим многоэтажку
18:31:05 27-09-2023
Гость (18:02:57 27-09-2023) Давай твой дом снесем и построим многоэтажку... А давай! Приходи, сноси. Строй. В чем проблема-то, балаболка?
07:57:31 28-09-2023
Гость (18:31:05 27-09-2023) А давай! Приходи, сноси. Строй. В чем проблема-то, балаболка... Пиши адрес.
07:15:27 28-09-2023
Аванесова44 обещал застройщик: Чудесные виды- кинул. Виды теперь на чужие окна будут Парковки- кинул. Встать негде Потолки 3 метра- кинул. 2.55 Все кто в ладоши хлопает регионразрушителю - сходите на Аванесова 44 и пообщайтесь с жильцами и узрите что вас ждет.
11:37:21 03-10-2023
вы перечислили минусы этого жилья на горе а я поясню плюсы Этот раион кто не в курсе -бывшая немецкая слобода 17 века. Демидов который строил завод выделил это место немецким инженерам под особняки и даже выделил материалы и рабочих Имеено это место было лучшее в новом городе Барнауле. Здесь климат зимой на 10 градусов теплее, здесь всегда продувает воздухом и дымы и газы города здесь не накапливаются. Кроме того здесь короткое расстояние до центра города. Город рядом. Есть еще примерно 10 плюсов. Покопайте архивы сами. Это издавна элитный истоирически раион Барнаула Кстати один особняк 17 века даже остался рядом на Денисова. Он с падающей стенкой но это историческое здание построенное еще в год смерти Пушкина в раннем новом тогда ггорнозаводском ороде Барнауле Стройку я принимаю филосовски - от нового города конечно никуда нам не уйти
18:05:22 09-10-2023
Что такое « Нагорный парк» - это самый старый и убогий район г.Барнаула. Домам по 100 и более лет. Новые дома появляются на месте сгоревших , а горит в год не менее двух - трех домов, Новых домов 2 - 3 % остальные 97% так называемыми , с «накрашенными губами», отдельные сайдингом или обложенные кирпичом с пристроенными клетушками. В домах нет канализации, всё идет в выгребные ямы или колодцы у многих туалеты , типо сартир в дворе. Конечно люди держаться за это жилье из за страха , что это убогое, но моё, при таких ценах на новое , большинству народу не где взять денег, при такой нищете , нужна помощь государства для перенаселения, а перестоять нужно однозначно! P.S. Недавно в одном из домов, обращался потолок и убил бабушку и внучку , вот - такут, судите сами……
18:08:28 09-10-2023
Тимофей (18:05:22 09-10-2023) Что такое « Нагорный парк» - это самый старый и убогий район... Тимоша, вам русский язык не очень родной? Или на т9 и автозамену все свалите?
18:21:15 09-10-2023
"Нагорный парк" - давно и потихоньку готовят к расселению. По первому проекту здесь должен был быть коттеджный поселок, но так как сейчас земля дорогая, будут высотки. Снесли школу , закрыли отделение "Сбербанка", закрыли почту , ремонтом дорог никто не занимается, рядом с контейнером для мусора - "комок" привет из 90-х. Ни спортивной площадки, ни спортзала, а поликлинику закрыли на долгий ремонт. Зимой снег практически не чистят, хорошо хоть последние зимы малоснежные. Какой-то ремонт электричества или водопровода делайте за свой счёт, вы частный сектор, поэтому я голосую за расселение и за новый современный "Нагорный парк".
18:30:32 09-10-2023
Расселять или нет "Нагорный парк"? Я , конечно, за расселение и причин тому много. Хотя дом, в котором я проживаю неплохой, но зато весь район - это пародия на благоустройство, и не понятно, как это Барнаул, не так давно, занял 2 место среди Российских городов. На дороге яма на яме - остатки асфальта от Советской власти. Пора приводить "Нагорный парк" в современный вид.
13:53:46 14-10-2023
Всех волнует тема расселения "Нагорного парка" , поэтому хотел бы сказать своё слово об экологии. Народ болеет и умирает,и никто нам не рассккроет статистику.Основаная причина заболеваний и болезней в отравленной земле. Многие десятки лет печное отопление отравляла землю. Сажа из труб ,из домов и бань. Падала на землю. И выпавший снег за два дня превращался в черный. И всё это шло в землю. А потом с морковкой ,редиской и до. Шло в организм.А это страшный яд ,а кушать хочется сильнее. А в дабавок рядом проходит трасса и тысячи машин из за дня в день. Выхлопными газами со свинцовыми присадками , которые тоже осидали рядом с дорогами отравляли землю. Вот и делайте выводы расселять эти трущобы или нет?! Однозначно нужен новый современный "Нагорный парк" , которые соотвествовал свою названию .