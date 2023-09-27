Общая площадь потенциальной застройки составляет 15 га

27 сентября 2023, 09:15, ИА Амител



























Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

На месте частного сектора на Змеиногорском тракте предложили построить квартал, состоящий из 11 высотных домов от 9 до 25 этажей. Проект планировки территории разработали по заказу компании "Регионстрой", которая несколько лет назад возвела первый дом в микрорайоне (на ул. Аванесова, 44). Сейчас документ проходит общественные обсуждения, на которых барнаульцы вправе высказать свои пожелания или возражения по проекту.

До 2040 года

Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. Здесь расположены преимущественно частные дома в один-три этажа, есть трехэтажные многоквартирники, существующий 17-этажный ЖК на ул. Аванесова, 44, детский сад № 21, дом ребенка.

Согласно проекту планировки, который подготовило ООО "Строитель", на месте частных домов должны появиться многоквартирные. Они разместятся на площади 9 га. Всего квартал будет рассчитан на проживание 5928 человек.

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

"Жилая застройка формируется по периметру участка вдоль ограничивающих улиц и переулков. Жилые объекты квартала представлены одиннадцатью разновысотными многоэтажными домами различными по конфигурации и разной этажности: 9-12, 9-16, 14-20, 25 этажей. Количество квартир – 2217", – сказано в документе.

Кроме жилья, в микрорайоне появятся помещения общественного назначения (на первых этажах домов), школа на 1100 мест со стадионом. Существующий детский сад № 21 предлагают реконструировать.

Развитие квартала предложено разбить на четыре очереди. В первую и вторую предлагают возвести только многоэтажные дома, а в рамках третьего этапа – модернизировать детсад и построить школу. Четвертая очередь – это оставшиеся высотки и многоуровневый гараж.

На освоение микрорайона, по расчетам архитекторов, уйдет 16 лет. Строительство первого дома в 9-12 этажей должны начать уже в 2024 году, а завершить – в 2027-м. К возведению последнего, согласно графику, приступят в 2035 и сдадут его в 2040-м.

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

Аллеи и бульвары

На территории квартала разработчики разместили 1269 машино-мест открытого типа. Еще 684 места заложены в подземных паркингах. Также в микрорайоне предлагают построить многоуровневый гараж на 420 машино-мест.

Озеленение, по замыслу проектировщиков, будет в местах отдыха общего пользования, вдоль дорог и улиц, в рекреационных зонах, на площадках для детского отдыха. Также сохраняются зоны естественно-ландшафтных территорий. В радиусе пешеходной доступности 400 метров появятся площадки для выгула собак.

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улица Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

"Все озелененные территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров, аллей, рядовых посадок", – отмечают проектировщики.

Общественные обсуждения проекта стартовали 19 сентября и продлялся до 18 октября. Заинтересованным барнаульцам предлагают высказать свое мнение, которое будет учтено при вынесении итогового решения об утверждении (или не утверждении) проекта.

Новые планы

О том, что компания "Регионстрой" планирует строительство на Горе, стало известно летом 2021 года. Девелопер подготовил проект планировки и межевания территории в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного.

Документ был отдан в мэрию, которая должна была проверить его на соответствие нормативам градостроительного проектирования, программам комплексного освоения и другим документам, которые регламентируют строительство в Барнауле.

Однако до общественных обсуждений проект так и не дошел. Вместо этого компания представила документ развития гораздо меньшей территории, чем планировала изначально.