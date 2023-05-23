Квартал с бульваром формируют на месте частного сектора в прибрежной части Барнаула
В микрорайоне запланировано 13 многоэтажек, социальные объекты и паркинги
23 мая 2023, 08:40, ИА Амител
Большой квартал частного сектора в центре Барнаула, где проживают более тысячи человек, предлагают снести и возвести 13 многоэтажных домов, школу, фитнес-центр и несколько подземных гаражей. Особенностью микрорайона станет широкий бульвар. Сейчас обновлённый проект планировки территории проходит общественные обсуждения в мэрии. Слушания организованы по инициативе барнаульского застройщика, который намерен возвести в квартале дом 12-17 этажей.
Вместо бараков и развалюх
Микрорайон, планируемый к реновации, ограничен улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Согласно данным компании "Альфа-Проект", которая подготовила изменения в проект планировки квартала (исходный документ разработала компания "Графит" в 2015 году), сейчас на площадке расположено пять малоэтажных домов с 52 квартирами и 156 частных домов. Многие из них ветхие, построенные более 50 лет назад. Все эти объекты попадают под снос.
Объёмно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"
Вместо демонтированных зданий предполагается возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек. Существующие административные здания, новые многоэтажки, а также социальные учреждения (детский дом, образовательная школа и школа искусств, детсад) сохранены и отражены в обновлённом плане развития квартала.
"Проектом предлагается застройка проспекта Комсомольского жилыми домами переменной этажности 12-16-17 этажей с целью создания активного силуэта застройки проспекта. Остальные жилые группы имеют более мелкий масштаб, связанный с мелкомасштабным модулем кварталов центральной части города. По внешнему периметру кварталов, выходящих на проспект Комсомольский, ул. Партизанскую и пер. Некрасова, предлагается разместить основные встроенно-пристроенные помещения общественного назначения", – указано в проекте планировки.
Проезды вдоль некоторых домов будут кольцевыми: так, отмечают авторы, появляется возможность для маневрирования транспорта, ремонта зданий и обслуживания инженерного оборудования (снегоочистка и отвода ливневых и талых вод).
Вместо существующего детского сада в микрорайоне запроектировано двухэтажное учреждение на 220-280 мест. Территории школы искусств и образовательной школы № 6 будут увеличены: здесь появятся универсальные спортивные площадки и озеленение.
Проект планировки квартала / Фото: "Альфа-проект"
Также в квартале построят два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трёх многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты:
"Проект предлагает размещение фитнес-центра на ул. Пролетарской. В северо-восточной части, на территории, примыкающей к детскому саду, с выходом на ул. Промышленную планируется разместить административные здания".
Главной особенностью квартала станет прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова. Проект предлагает и благоустройство дворовых территорий: организацию цветников и газонов, установку малых архитектурных форм, уличного освещения, оформление входных зон.
Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"
Перспектива на 12 лет
Развитие квартала рассчитано вплоть до 2035 года. Первый этап (2023-2026 годы) включает строительство трёх многоэтажек, подземно-наземной парковки на 95 машино-мест, трансформаторной подстанции и сопутствующей инфраструктуры.
Возведение первого дома начнётся уже в этом году. Он появится на пр. Комсомольском, 48 (пересечение с ул. Интернациональной). Работать на площадке будет компания "Строительный камень". Ещё в 2021 году девелопер выкупил ветхие строения, выплатил собственникам компенсации, снёс здания и огородил территорию забором. Согласно проекту планировки, дом будет состоять из четырёх корпусов 12-17 этажей, в нём предусмотрено 337 квартир на 637 жителей.
Если во время общественных обсуждений изменённого документа не будет замечаний, проект утвердят, то застройщик сможет выходить с эскизами дома на градсовет.
09:47:10 23-05-2023
Абсолютно правильное решение. Пора все халупы из центра снести и построить нормальные многоэтажные дома, чтобы город был городом, а не ужасной деревней по виду. Сейчас тут отметится нечто со своими человейниками, которые строят везде и будет опять ныть что ему все не так, все плохо, халупы - это лучшее место для жизни и прочие сопли будет размазывать. Завидую даже таким людям, им можно спокойно об стену головой биться, сотрясение не грозит, ибо нечего сотрясать.
10:00:15 23-05-2023
Гость (09:47:10 23-05-2023) Завидую даже таким людям, им можно спокойно об стену головой биться Какой странный повод для зависти. Впрочем, кто я такой, чтобы обсуждать и осуждать чужие цели в жизни, когда у самого дома 3 кота?
10:20:27 23-05-2023
Гость (09:47:10 23-05-2023) Абсолютно правильное решение. Пора все халупы из центра снес... А ты не завидуй! Долбанись об стенку с разбега. Возможно (но не факт), что на глади твоего "мозга" появится хоть одна извилина...
10:14:20 23-05-2023
Посмотрел по Яндекс картам этот район, в режиме панорамы. Да, жилфонд старый, но есть и несколько хороших домов со свежей отделкой, видно, что люди вложились, чтобы жить. Как быть и тем и другим? Какие компенсации будут расселяемым?
10:28:34 23-05-2023
Конфуций (10:14:20 23-05-2023) Посмотрел по Яндекс картам этот район, в режиме панорамы. Да... По среднерыночной. Мнение данных владельцев домов при развитии города мало кого волнует, если за каждым дядей Васей бегать - никогда ничего не построишь. Будет дядя Вася орать недовольный - огребется по полной уже от государства, личные его интересы не могут быть выше государственных.
11:21:45 23-05-2023
Гость (10:28:34 23-05-2023) По среднерыночной. Мнение данных владельцев домов при развит... Не путай теплое с мягким. Шкурные интересы застройщика это не интересы государства...
10:15:12 23-05-2023
Построить-то построят. И даже кое-где кое-что купят в ипотеку. А вот продать это на вторичке уже не получится никому. Как в Китае.
10:23:21 23-05-2023
Гость (10:15:12 23-05-2023) Построить-то построят. И даже кое-где кое-что купят в ипотек... Ты задолбал уже со своим нытьем с Китаем, все будет востребовано и будет покупаться и продаваться, как и любое другое жилье.
10:27:04 23-05-2023
Гость (10:23:21 23-05-2023) Ты задолбал уже со своим нытьем с Китаем, все будет востребо... Ну да, ну да. Как в 2008или 2013...
10:37:03 23-05-2023
Сейчас тут отметится нечто со своими человейниками ----- По вашей бурной реакции сразу видно, что человек пишет правду!
10:37:52 23-05-2023
План хороший. Квартал хороший, цели хорошие. Выкуп земли у собственников частных домовладений обеспечьте достойный, с учётом домов и хоз. Построек. И у всех 100% собственников. Чтобы собственники могли позволить равноценные площади без необходимости брать кредиты и ипотеки. И тогда только упрямый баран захочет продолжать жить по соседству со стройкой.
11:41:58 23-05-2023
"Главной особенностью квартала станет прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова." _______________________________ вдоль некрасова вроде линия электропередач идет. прям под ней гулять? красиво нарисовать легко, как потом воплощать будете?
11:56:57 23-05-2023
Выкуп земли у собственников частных домовладений обеспечьте достойный ----- Всё уже многократно отработано и обкатано. У упоротых выкуп будет по цене пепелищ. В назидение остальным халуповладельцам.
12:40:53 23-05-2023
Всё уже отработано! (11:56:57 23-05-2023) Выкуп земли у собственников частных домовладений обеспечьте ... А не такие ли упоротые как ты и организуют эти пепелища? Прикольно. Живешь в своем доме, приходит полицай с аусвайсом: или продавай мне за 5 копеек, или цурюк на кладбище! Демократия, однако...
13:02:09 23-05-2023
Я за бараки, не превращайте центр в муравейник, стройте в поле у аэропорта!
15:20:32 23-05-2023
Вообще-то уже давно доказано, что жизнь в своём доме на земле, более благоприятна на здоровья человека, чем проживание в стекловатных многоэтажках. Хотя не спорю в последних жить проще и менее хлопотно. Но тенденцию человейников вряд ли остановить в ближайшие десятилетия. А вот насчет прогулочного бульвара может начали бы проект набережной на Промышленной, пусть долгосрочный, но по-моему прогулки по живописному берегу реки с панорамными видами лучше чем прогулки под ЛЭП.
17:06:50 23-05-2023
А как быть с принципом капитализма "Мой дом - моя крепость"? Не хочет человек свой отчий дом продавать. Ни за какие деньги. Застройщик что, убьет его?