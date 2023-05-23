В микрорайоне запланировано 13 многоэтажек, социальные объекты и паркинги

23 мая 2023, 08:40, ИА Амител

Частный сектор в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большой квартал частного сектора в центре Барнаула, где проживают более тысячи человек, предлагают снести и возвести 13 многоэтажных домов, школу, фитнес-центр и несколько подземных гаражей. Особенностью микрорайона станет широкий бульвар. Сейчас обновлённый проект планировки территории проходит общественные обсуждения в мэрии. Слушания организованы по инициативе барнаульского застройщика, который намерен возвести в квартале дом 12-17 этажей.

Вместо бараков и развалюх

Микрорайон, планируемый к реновации, ограничен улицами Чернышевского, Промышленной, Интернациональной, пр. Комсомольским. Его площадь – 14,2 га. Согласно данным компании "Альфа-Проект", которая подготовила изменения в проект планировки квартала (исходный документ разработала компания "Графит" в 2015 году), сейчас на площадке расположено пять малоэтажных домов с 52 квартирами и 156 частных домов. Многие из них ветхие, построенные более 50 лет назад. Все эти объекты попадают под снос.

Объёмно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

Вместо демонтированных зданий предполагается возвести 13 многоэтажек высотой от 7 до 17 уровней, рассчитанных на 1663 квартиры. Всего в квартале смогут проживать 3976 человек. Существующие административные здания, новые многоэтажки, а также социальные учреждения (детский дом, образовательная школа и школа искусств, детсад) сохранены и отражены в обновлённом плане развития квартала.

"Проектом предлагается застройка проспекта Комсомольского жилыми домами переменной этажности 12-16-17 этажей с целью создания активного силуэта застройки проспекта. Остальные жилые группы имеют более мелкий масштаб, связанный с мелкомасштабным модулем кварталов центральной части города. По внешнему периметру кварталов, выходящих на проспект Комсомольский, ул. Партизанскую и пер. Некрасова, предлагается разместить основные встроенно-пристроенные помещения общественного назначения", – указано в проекте планировки.

Проезды вдоль некоторых домов будут кольцевыми: так, отмечают авторы, появляется возможность для маневрирования транспорта, ремонта зданий и обслуживания инженерного оборудования (снегоочистка и отвода ливневых и талых вод).

Вместо существующего детского сада в микрорайоне запроектировано двухэтажное учреждение на 220-280 мест. Территории школы искусств и образовательной школы № 6 будут увеличены: здесь появятся универсальные спортивные площадки и озеленение.

Проект планировки квартала / Фото: "Альфа-проект"

Также в квартале построят два гаража-стоянки по 250 машино-мест, а у трёх многоквартирных домов будут собственные подземные гаражи, рассчитанные на 895 автомобилей. Дополнительно в микрорайоне предусмотрят 535 открытых парковок. Запланированы в квартале и спортивно-административные объекты:

"Проект предлагает размещение фитнес-центра на ул. Пролетарской. В северо-восточной части, на территории, примыкающей к детскому саду, с выходом на ул. Промышленную планируется разместить административные здания".

Главной особенностью квартала станет прогулочный бульвар, который предусмотрен вдоль переулка Некрасова. Проект предлагает и благоустройство дворовых территорий: организацию цветников и газонов, установку малых архитектурных форм, уличного освещения, оформление входных зон.

Объемно-пространственное решение квартала / Фото: "Альфа-проект"

Перспектива на 12 лет

Развитие квартала рассчитано вплоть до 2035 года. Первый этап (2023-2026 годы) включает строительство трёх многоэтажек, подземно-наземной парковки на 95 машино-мест, трансформаторной подстанции и сопутствующей инфраструктуры.

Возведение первого дома начнётся уже в этом году. Он появится на пр. Комсомольском, 48 (пересечение с ул. Интернациональной). Работать на площадке будет компания "Строительный камень". Ещё в 2021 году девелопер выкупил ветхие строения, выплатил собственникам компенсации, снёс здания и огородил территорию забором. Согласно проекту планировки, дом будет состоять из четырёх корпусов 12-17 этажей, в нём предусмотрено 337 квартир на 637 жителей.

Если во время общественных обсуждений изменённого документа не будет замечаний, проект утвердят, то застройщик сможет выходить с эскизами дома на градсовет.