Участок уже начали готовить к предстоящему строительству

22 мая 2023, 08:03, ИА Амител



























Макет квартала домов на ул. Алтайской, 2, в Майме / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Барнаульская компания "Селф" заказала в селе Майма Республики Алтай большой жилой квартал. В нём будут семь домов, рассчитанных на 704 квартиры, подвалы с кладовками, а также разноуровневый двор с подземным паркингом. Участок под ЖК девелопер приобрёл ещё в 2022 году, а в середине мая 2023-го получил разрешение на строительство.

Ближе к городу

Квартал расположен на ул. Алтайской, 2 (недалеко от пересечения с ул. Объездной). Макет микрорайона был представлен на форуме Altai Realestate 2023, который проходил на курорте Манжерок (Республика Алтай). Как сообщили корреспонденту amic.ru в компании "Селф", которая выступает техническим заказчиком, все дома будут восьмиэтажными. Пять построят по панельной технологии, два – по монолитной. На первых этажах домов вдоль красных линий запроектированы помещения общественного назначения. Работать на площадке будет застройщик "Виноград" (руководитель Владислав Шония).

Всего в квартале предусмотрено 704 квартиры площадью от 24 до 87 квадратных метров. В подвалах домах архитекторы заложили кладовые помещения от двух до шести "квадратов". Они предназначены для хранения личных вещей жильцов.

Макет квартала домов на ул. Алтайской, 2, в Майме / Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Площадь участка, где появится квартал, составляет 3 га. Площадка неровная, есть большой перепад рельефа. Эту особенность решено использовать при строительстве ЖК.

"Два корпуса квартала – № 3 и № 4 – находятся на верхнем ярусе и отделены подпорной стенкой. Под стилобатами расположены места для хранения автомобилей. Вся остальная инфраструктура с корпусами находится на нижнем уровне. Перепад высот на участке составляет около пяти метров, и за счёт этого мы сделаем подземную автостоянку на 112 машино-мест. На верхней части двора будут детские и спортивные площадки", – сообщили в компании.

По словам представителей "Селфа", в столице Республики Алтай – Горно-Алтайске – не хватает крупных участков под строительство многоквартирных домов. Администрация города земли не выделяет, а потому девелоперам приходится формировать их самостоятельно. Однако в населённых пунктах рядом со столицей есть перспективы для развития.

"Майма территориально находится вблизи к городу, но есть площадки, которые позволяют сделать комплексы с единой архитектурой, поэтому и обратили внимание на это село", – отметили в компании.

Развивать квартал будут поэтапно: в этом году стартует строительство первых четырёх домов, остальные начнут возводить в 2024 году. Завершить весь микрорайон девелопер рассчитывает в 2025 году.

И в Сочи, и в Питер

Работать в других регионах строительные компании из Алтайского края начали несколько лет назад. С 2008 года "Жилищная инициатива" возводит дома в Новосибирске. В этом же городе в 2015-м начала работу компания "Союз", в 2017-м – "Регионстрой", а в конце 2021 года осваивать рынок сибирской столицы стал и застройщик "Вотэтодом".

В 2019 году "Союз" вышел на рынок Санкт-Петербурга. Компания купила в Ленинградской области старый ЖБИ-завод и строит в городе Колпино ЖК "Сибирь" из панелей собственного производства.

Компания "Селф" ушла ещё дальше от Алтайского края: в третьем квартале 2021 года девелопер сдал в городе Сочи ЖК "Каскад".

Одной из причин, почему алтайские застройщики возводят дома за пределами края, – высокая рентабельность проектов. В других городах страны, по словам представителей строительных компаний, себестоимость возведения дома такая же, как и в алтайской столице, но продажная цена квартир выше в несколько раз.