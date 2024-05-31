Квартиры, автомобили, особняк. Стало известно, кому достанется наследство Заворотнюк

Площадь трехэтажного дома в закрытом поселке Крекшино составляет порядка 700 квадратных метров

31 мая 2024, 17:20, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк, кадр со съемок / Фото: сообщество Анастасии Заворотнюк во "ВКонтакте"

Актриса Анастасия Заворотнюк заблаговременно переоформила свое имущество на детей и мать. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, в 2021 году артистка передала особняк в Подмосковье старшим детям – Анне и Майклу. В этом же коттедже она прожила последние годы своей жизни.

Как выяснили журналисты, площадь трехэтажного дома в закрытом поселке Крекшино составляет порядка 700 квадратных метров. Его примерная стоимость оценивают в 160 млн рублей. Заворотнюк купила его вместе с мужем Петром Чернышевым в 2012 году, а начали жить в нем уже в 2015 году. Машины актриса отписала на мать.

По данным СМИ, у Заворотнюк также были жилплощадь 200 квадратных метров в Ялте и квартира 190 "квадратов" в Москве. Адвокат Ольга Власова добавила, что после смерти артистки 50% недвижимости отойдет ее супругу, а остальные – маме звезды и трем ее детям.