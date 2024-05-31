Квартиры, автомобили, особняк. Стало известно, кому достанется наследство Заворотнюк
Площадь трехэтажного дома в закрытом поселке Крекшино составляет порядка 700 квадратных метров
31 мая 2024, 17:20, ИА Амител
Актриса Анастасия Заворотнюк заблаговременно переоформила свое имущество на детей и мать. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным издания, в 2021 году артистка передала особняк в Подмосковье старшим детям – Анне и Майклу. В этом же коттедже она прожила последние годы своей жизни.
Как выяснили журналисты, площадь трехэтажного дома в закрытом поселке Крекшино составляет порядка 700 квадратных метров. Его примерная стоимость оценивают в 160 млн рублей. Заворотнюк купила его вместе с мужем Петром Чернышевым в 2012 году, а начали жить в нем уже в 2015 году. Машины актриса отписала на мать.
По данным СМИ, у Заворотнюк также были жилплощадь 200 квадратных метров в Ялте и квартира 190 "квадратов" в Москве. Адвокат Ольга Власова добавила, что после смерти артистки 50% недвижимости отойдет ее супругу, а остальные – маме звезды и трем ее детям.
11:11:16 02-06-2024
Как посчитала нужным,так и сделала. Жаль Настю ,столько перенесла боли и морально и физически из за болезни. Зачем мусолить тему наследства чужим людям.
16:28:47 03-06-2024
Наталья (11:11:16 02-06-2024) Как посчитала нужным,так и сделала. Жаль Настю ,столько пере... Именно
11:13:58 03-06-2024
Очень жаль ее, надеюсь она сейчас обрела покой , 5 лет борьбы - это большое испытание, ни каждый сможет выдержать, показала пример стойкости и мужества.