Квест с призами. "Ростелеком" запустил семейный марафон по кибербезопасности

Принять в нем участие может любой желающий

15 октября 2024, 13:00, ИА Амител

Ноутбук. Семья / Фото: freepik.com

"Ростелеком" в Алтайском крае приглашает детей и взрослых принять участие в марафоне-квесте по кибербезопасности "Мама, папа, я – кибербезопасная семья". Он пройдет с 14 октября по 1 декабря 2024 года. Узнать подробнее можно на официальном сайте kiberbez-rt.ru.

Основная цель проекта – научить молодежь осознанно использовать современные технологии. Марафон способствует развитию навыков безопасного поведения в интернете и поддержанию семейных отношений через совместный досуг.

"Наш марафон – это своеобразный семейный digital*-квест по кибербезопасности. Мы расскажем о цифровой гигиене, научим, как защищать персональные данные и информационные ресурсы. Чтобы к нам смог присоединиться каждый член семьи, совместим два формата общения – онлайн и "живые" встречи. Это будет серия уроков, которые пройдут в Барнауле на нескольких площадках", – пояснила куратор проекта и ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

На сайте проекта собрали много полезной информации по кибербезопасности. Взрослые могут пройти курс "Как защитить ребенка от риска в интернете". А подростки – ознакомиться с разделом DigitaLogia*, узнать о цифровом этикете на платформе "Лицей" от "Ростелекома", а также скачать книги Станиславы Макаровой "Этот прекрасный, опасный, кибербезопасный мир" и "Киберазбуку" от Лаборатории Касперского.

Ключевая часть марафона – квест с использованием чат-бота. Участникам предстоит ответить на десять вопросов, за каждый из которых начисляют по одному баллу. Участники, набравшие наибольшее количество очков, смогут претендовать на ценные призы, а также сувениры от "Ростелекома": умную колонку "Маруся", умный ночник, пауэрбанк и сертификаты на доступ к образовательным услугам.

Партнер мероприятия – некоммерческая организация Центр образовательных инициатив "Равные возможности".

Победителей наградят с 1 по 15 декабря 2024 года. Список счастливчиков опубликуют на сайте проекта. Напомним, "Ростелеком" недавно продемонстрировал продукты кибербезопасности на соревнованиях AltayCTF 2024. Их провели в АлтГТУ. Оператор выступил партнером события и представил ряд продуктов дочерней компании "Солар", филиалы которой находятся в восьми городах России. Благодаря своим технологиям она обеспечивает круглосуточную поддержку сервисов, эффективно отслеживает и устраняет тысячи киберугроз для сетевых клиентов.

* Digital ("Диджитал"); DigitaLogia ("ДиджитаЛогия")