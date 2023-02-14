В горах, под куполом. Где провести выходные на Алтае необычно, но с комфортом

Отдых на природе – возможность переключиться с повседневных проблем на сказочную красоту Алтая

14 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: "Лесная лагуна"

В ритме современной жизни очень важно иногда проводить время вдали от повседневного быта, суеты и рабочих дел. Это помогает восполнить запас сил, зарядиться энергией, замедлиться и снизить уровень тревоги и стресса.

Отличным вариантом будет отдых на природе. Например, среди гор, в купольном отеле “Лесная лагуна” в Горном Алтае. И вот почему:

Единение с природой. Купольное пространство находится в энергетически сильном месте – на живописном участке соснового бора около слияния двух рек. Тишина, умиротворяющие звуки окружающей природы, Катунь, лес, горы – место, созданное для релакса. Необычный вариант размещения. Лёгкость конструкции купола – полусфера – даёт ощущение воздушности. Обстановка, отличная от привычных "квадратных" квартир и домов, расслабляет и вдохновляет. 100% комфорт. В вашем распоряжении будет даже собственная дизайнерская ванная комната (находится внутри купола) с каменной раковиной и стильным зеркалом с подсветкой – для самых красивых селфи. Также в каждом номере вас ждут белоснежное бельё и халат, ароматный диффузор и другие необходимые принадлежности.



Во всех куполах очень тепло зимой: пол с подогревом, современные обогреватели, которые не сушат воздух. Летом тоже очень комфортно благодаря тому, что купола находятся в сосновом лесу, а не под палящим солнцем. В каждом номере установлены кондиционеры. Приятная стоимость размещения. Есть акции на бронирование в будние дни, скидки для именинников, молодожёнов и для больших компаний. А сейчас действует специальное предложение на летний сезон 2023 года.



























Фото: "Лесная лагуна"

Сейчас можно забронировать понравившийся купол на любые летние даты, начиная с 1 июня, со скидкой 15%. Укажите на сайте промокод "ЛАГУНА" (все буквы должны быть заглавными), и стоимость пересчитается. Акция будет действовать до конца февраля 2023 года.

Подробности акции можно узнать по телефону +7 (905) 905-6161 или в социальных сетях по поиску forest.lagoon.

Купольный отель "Лесная лагуна"

(ИП Гусейнов Р. Г.)

Тел.: +7 (905) 905-6161​

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