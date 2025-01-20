Ландыши расцвели в январе. Wink.ru выявил тренды новогодних просмотров

Во время каникул пользователи чаще выбирали семейные фильмы и сериалы

20 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHR7gzk

Кадр из сериала "Ландыши. Такая нежная любовь" / Фото: "Ростелеком"

В новогодние каникулы онлайн-кинотеатр Wink.ru* (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вновь отметил рост спроса на семейный контент и фильмы праздничной тематики. Восемь из десяти лидеров просмотров – это сказки, мультфильмы и кинокартины с возрастными ограничениями 6+ и 0+, что свидетельствует о стремлении зрителей к уютным и добрым историям в праздничные дни.

Музыкальный драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) стал самым популярным проектом среди сериалов 2025 года в линейке Wink Originals*. Премьера состоялась 1 января, и с каждым днем популярность сериала росла. Сейчас его посмотрели уже более 2,5 млн раз. Напомним, в декабре в Барнауле в кинотеатре Pioneer Cinema* прошел его предпремьерный показ. Жители краевой столицы первыми увидели сериал на большом экране.

История любви простого солдата Лехи и богатой наследницы Кати, полная неожиданных поворотов, получила высокие оценки зрителей Wink.ru – 9,5 балла. На сайте "Кинопоиск" сериал набрал 8,6 балла по результатам более 142 тыс. оценок.

"Ландыши. Такая нежная любовь" – это не просто история любви, а настоящий музыкальный проект. Композитором стал Женя Трофимов, лидер группы "Комната культуры", автор популярной песни 2024 года "Поезда". Музыкальное сопровождение проекта создано в сотрудничестве с "Таврида.Арт" – творческим кластером, поддерживающим таланты в различных сферах искусства.

Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты Wink Originals, что подтверждает растущую популярность оригинального контента платформы. Традиционно в обоих топах лидируют отечественные проекты.

Новогодний топ-10 сериалов:

Новогодний топ-10 фильмов:

"Мы рады, что премьеры и проекты Wink.ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит, эти истории находят отклик и заставляют сопереживать", – отмечает генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.

*Wink.ru ("Винк. ру"); Wink Originals ("Винк Ориджиналс"); Pioneer Cinema​ ("Пионер Синема")

ПАО "Ростелеком"

Реклама