Ландыши расцвели в январе. Wink.ru выявил тренды новогодних просмотров
Во время каникул пользователи чаще выбирали семейные фильмы и сериалы
20 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHR7gzk
В новогодние каникулы онлайн-кинотеатр Wink.ru* (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) вновь отметил рост спроса на семейный контент и фильмы праздничной тематики. Восемь из десяти лидеров просмотров – это сказки, мультфильмы и кинокартины с возрастными ограничениями 6+ и 0+, что свидетельствует о стремлении зрителей к уютным и добрым историям в праздничные дни.
Музыкальный драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" (18+) стал самым популярным проектом среди сериалов 2025 года в линейке Wink Originals*. Премьера состоялась 1 января, и с каждым днем популярность сериала росла. Сейчас его посмотрели уже более 2,5 млн раз. Напомним, в декабре в Барнауле в кинотеатре Pioneer Cinema* прошел его предпремьерный показ. Жители краевой столицы первыми увидели сериал на большом экране.
История любви простого солдата Лехи и богатой наследницы Кати, полная неожиданных поворотов, получила высокие оценки зрителей Wink.ru – 9,5 балла. На сайте "Кинопоиск" сериал набрал 8,6 балла по результатам более 142 тыс. оценок.
"Ландыши. Такая нежная любовь" – это не просто история любви, а настоящий музыкальный проект. Композитором стал Женя Трофимов, лидер группы "Комната культуры", автор популярной песни 2024 года "Поезда". Музыкальное сопровождение проекта создано в сотрудничестве с "Таврида.Арт" – творческим кластером, поддерживающим таланты в различных сферах искусства.
Половину новогоднего топа сериалов заняли проекты Wink Originals, что подтверждает растущую популярность оригинального контента платформы. Традиционно в обоих топах лидируют отечественные проекты.
Новогодний топ-10 сериалов:
- "Ландыши. Такая нежная любовь" (Wink Originals, 18+).
- "Папины дочки. Новые" (12+).
- "Дети перемен" (Wink Originals, 18+).
- "Комбинация" (Wink Originals, 18+).
- "Молодежка" (16+).
- "Плакса" (Wink Originals, 16+).
- "Ивановы-Ивановы" (16+).
- "Великолепный век" (16+).
- "Постучись в мою дверь" (16+).
- "Слово пацана. Кровь на асфальте" (Wink Originals, 18+).
Новогодний топ-10 фильмов:
- "Манюня: Приключения в деревне" (6+).
- "Баба Яга спасает Новый год" (6+).
- "Огниво" (6+).
- "Елки 11" (6+).
- "Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы" (6+).
- "Лунтик. Возвращение домой" (0+).
- "Операция "Панда" (12+).
- "Одна дома: Великолепная пятерка" (6+).
- "Особенности национальной больницы" (Wink Originals, 18+).
- "По щучьему велению" (6+).
"Мы рады, что премьеры и проекты Wink.ru стали классным новогодним подарком и раскрасили яркими эмоциями каникулы взрослых и детей. Отметим, что большой популярностью пользуются наши оригинальные сериалы, значит, эти истории находят отклик и заставляют сопереживать", – отмечает генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink.ru Антон Володькин.
*Wink.ru ("Винк. ру"); Wink Originals ("Винк Ориджиналс"); Pioneer Cinema ("Пионер Синема")
ПАО "Ростелеком"Реклама
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