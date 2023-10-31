"Ласточка" может связать Барнаул и Новосибирск через два-три года
Тестовую поездку провели четыре года назад, но запуск проекта откладывался
31 октября 2023, 20:10, ИА Амител
Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет Барнаул с Новосибирском, могут запустить в ближайшие два-три года. Об этом рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.
Пока добраться от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново невозможно. Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном. Для "Ласточки" это не является преградой.
В тестовом режиме поезд проехал еще четыре года назад, но проект откладывали, а позднее компания "Сименс", которая производила их, ушла из России.
Воронов рассказал, что аналогичный отечественный состав уже разработан. В регионе он может появиться в ближайшие два-три года.
20:19:45 31-10-2023
Очередные обещания. Пустозвоны!!!
20:29:08 31-10-2023
Всем странам и России необходимо переходить на единые мировые ЖД стандарты и не менять колеса и электровозы
20:40:26 31-10-2023
Это мы уже слышим более 10 лет.., а воз и ныне там. У нас все обещают что÷то сделать через 2÷5 лет в надежде что все забудут про их обещания. Кто помнит сколько раз обещали сдать музей, а последний раз в 2022, но уже 2023 заканчивается и тишина хоть словом бы где÷нибудь обмолвились когда сдадут. И как можно принять новое здание с 3 трещинами в капитальных стенах?
21:01:49 31-10-2023
Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ни мне, ни тебе
21:22:55 31-10-2023
Гость (21:01:49 31-10-2023) Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придется — ... Маловато ты себе отмерил... 2 - 3 года. Бухаешь что - ли? А сейчас сколько годиков?
21:14:38 31-10-2023
Лет десять про эту электричку читаю на амике.
21:43:51 31-10-2023
И трамвай на Южный...
21:49:39 31-10-2023
Че реально на постоянном? а потери? И вообще кто придумал творение Сименс назвать ласточкой? В РЖД этот человек работает? Давайте ка разберемся.
21:55:33 31-10-2023
Свежо преданье но даже с трудом уже не верится... Да и к чему опять эта инфа? Вот запустите- потом репартуйте! Треп достал уже.
22:09:26 31-10-2023
Уже очень смешно становится, когда видишь эту "новость". Не министр, а ........
23:09:42 31-10-2023
У меня старший в 2020г поступал в Новосибирский ВУЗ, мы радовались, что скоро он будет на Ласточке домой на выходных кататься)))))) Видимо так и не прокатится)))) Уж лучше бы не обещали - не позорились, молча бы запустили.
23:38:44 31-10-2023
"Ласточка" между Барнаулом и Новосибирском - это уже мем, такой же, как Барнаульское метро.
23:59:42 31-10-2023
Очередные сказки на ночь. Делами-делами доказывайте тов. министр свою состоятельность.
00:01:03 01-11-2023
Шо, опять?
02:23:53 01-11-2023
Ласточка, ласточка- ты передай привет. Этому мальчику....Ой, .министру транспорта АК. Мы больше не ждем, потому как обещанного, как известно, три года ждут.. Но они даже в пословицу не уложились..)
09:22:40 01-11-2023
Не делайте мне смешно.
10:56:07 01-11-2023
Это уже прорыв или только подготока?