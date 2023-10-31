"Ласточка" может связать Барнаул и Новосибирск через два-три года

Тестовую поездку провели четыре года назад, но запуск проекта откладывался

31 октября 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Скоростной поезд "Ласточка", который свяжет Барнаул с Новосибирском, могут запустить в ближайшие два-три года. Об этом рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Пока добраться от Барнаула до Новосибирска без пересадки в Черепаново невозможно. Все из-за того, что поезда в Алтайском крае ездят на переменном токе, а в Новосибирской области – на постоянном. Для "Ласточки" это не является преградой.

В тестовом режиме поезд проехал еще четыре года назад, но проект откладывали, а позднее компания "Сименс", которая производила их, ушла из России.

Воронов рассказал, что аналогичный отечественный состав уже разработан. В регионе он может появиться в ближайшие два-три года.