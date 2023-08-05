Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну

Депортируют людей, которые "не проявили никакого желания ни сдавать экзамен", ни получать ВНЖ

05 августа 2023, 08:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Порядка шести тысяч граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, должны будут покинуть страну. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению Ингмарс Лидака.

Он отметил, что депортируют людей, которые "не проявили никакого желания ни сдавать экзамен", ни получать ВНЖ. Лидака подчеркнул, что закон потребует выслать таких людей из страны.

Напомним, что в 2022 году власти Латвии приняли законопроект о продлении видов на жительство лишь в исключительных случаях. Постоянный документ можно получить только при сдаче экзамена по латышскому языку не менее уровня A2 к сентябрю 2023 года. От этого требования освобождаются две группы людей – те, кто младше 15 лет, и те, кто старше 75.