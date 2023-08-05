Латвия потребовала от шести тысяч россиян покинуть страну
Депортируют людей, которые "не проявили никакого желания ни сдавать экзамен", ни получать ВНЖ
05 августа 2023, 08:55, ИА Амител
Порядка шести тысяч граждан России, которые не сдали экзамен по латышскому языку, должны будут покинуть страну. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава комиссии сейма по гражданству, миграции и сплочению Ингмарс Лидака.
Он отметил, что депортируют людей, которые "не проявили никакого желания ни сдавать экзамен", ни получать ВНЖ. Лидака подчеркнул, что закон потребует выслать таких людей из страны.
Напомним, что в 2022 году власти Латвии приняли законопроект о продлении видов на жительство лишь в исключительных случаях. Постоянный документ можно получить только при сдаче экзамена по латышскому языку не менее уровня A2 к сентябрю 2023 года. От этого требования освобождаются две группы людей – те, кто младше 15 лет, и те, кто старше 75.
12:38:24 05-08-2023
После того как простые россияне сами массово поехали обратно на родину, где в сто раз легче живётся, то можно и заявить что бы уезжали... А потом скажут - видите?! Мы только приказали, и они тут же поехали... Видите, какие мы грозные!?
19:38:05 05-08-2023
А из России аналогично будут высылать не знающих русского языка "понаехавших"?
09:39:43 07-08-2023
Светлана (19:38:05 05-08-2023) А из России аналогично будут высылать не знающих русского яз... Ваши бы слова да Богу в уши...
09:24:59 07-08-2023
Надо немедленно принимать таких людей в страну и давать им гражданство.А по поводу чухны принять хорошие контрмеры ,чтобы знали впредь о последствиях подобных выходок.