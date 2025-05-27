Лавров допустил, что в Германии давно приняли решение по ударам Украины по РФ

Глава МИД отметил, что Мерц, "разобравшись", заявил, что он имел в виду "не новое решение"

27 мая 2025, 20:58, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

В Германии давно и тайно разрешили ВСУ бить дальнобойным оружием вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

"Господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение <...> принято давно, оно держалось в тайне", – отметил он.

Накануне Мерц заявил, что по примеру Великобритании, Франции и США Германия сняла ограничения по дальности с передаваемого ВСУ оружия. Позднее вице-канцлер ФРГ и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль уточнил, что вопреки этому заявлению Берлин не менял позиции по поставкам Киеву.