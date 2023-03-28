Лавров: Киев демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье

Россия несёт ответственность за безопасность региона и будет продолжать поддерживать порядок

28 марта 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Киев демонстрирует готовность вмешаться в ситуацию в Приднестровье, в том числе с использованием силы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров – по его словам, Москва будет руководствоваться имеющимся у её военнослужащих мандатом по обеспечению безопасности.

"Свою крайне негативную, подрывную роль играет и украинское руководство, которое в нарушение своего статуса посредника в формате "5+2" однозначно заняло сторону Кишинёва, всячески поддерживает его воинственные устремления, деструктивные устремления по отношению к Приднестровью, роет оборонительные сооружения, фортификационные сооружения между Украиной и Приднестровьем и всячески демонстрирует свою готовность вмешаться в этот процесс, в том числе с применением силы", – заявил глава ведомства.

Лавров также напомнил, что Россия несёт ответственность за безопасность Приднестровья в соответствии с имеющимся мандатом. Руководствоваться им в Москве будут и далее, подчеркнул министр.