Лавров объяснил, почему МИД хочет исключить талибов из списка запрещенных

Он отметил, что сейчас движение представляет собой реальную власть в Афганистане

27 мая 2024, 19:34, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Террористическая организация "Талибан" (запрещена в РФ) является реальной властью в Афганистане. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя соответствующую инициативу Министерства иностранных дел, которую поддержал Минюст РФ.

Напомним, что 27 мая оба ведомства изложили свою позицию президенту Владимиру Путину. Кроме того, властям Исламского Эмирата Афганистан направлено приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Они являются реальной властью. Афганистан нам небезразличен", – прокомментировал эту ситуацию Лавров.

Напомним, что "Талибан" является террористической и запрещенной в России организацией с марта 2003 года – соответствующее решение принял Верховный суд РФ. 15 августа 2021 года движение захватило власть в Афганистане, после того как страну покинули американские войска.