Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии
По его словам, это делается для соблюдения баланса договоренностей
05 сентября 2024, 22:15, ИА Амител
Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии – это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами и одобрен правительствами России и Абхазии. По его словам, речь идет о том, что соблюсти баланс обязательств.
"И наши абхазские друзья это прекрасно понимают", – добавил глава МИД.
Он напомнил, что приглашал своего абхазского коллегу Сергея Шамбу в Москву, когда того назначали министром иностранных дел Абхазии, и выразил уверенность, что в ближайшие дни им удастся встретиться.
00:20:15 06-09-2024
Зато сотрудникам скорой помощи денег нет
06:51:21 06-09-2024
Им не заплатили? Или им по вашему мало платят? Тогда покажите мне хоть одного человека, который скажет что ему через чур много платят. Все говорят, что им мало платят.
13:45:31 06-09-2024
Им соцвыплаты, а на своих пенсионеров денег нет.