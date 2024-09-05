Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии

По его словам, это делается для соблюдения баланса договоренностей

05 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии – это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами и одобрен правительствами России и Абхазии. По его словам, речь идет о том, что соблюсти баланс обязательств.

"И наши абхазские друзья это прекрасно понимают", – добавил глава МИД.

Он напомнил, что приглашал своего абхазского коллегу Сергея Шамбу в Москву, когда того назначали министром иностранных дел Абхазии, и выразил уверенность, что в ближайшие дни им удастся встретиться.