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Лавров прокомментировал приостановку соцвыплат в Абхазии

По его словам, это делается для соблюдения баланса договоренностей

05 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ
Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Приостановка Москвой социальных выплат в Абхазии – это не обострение, а выполнение достигнутых договоренностей. Как сообщает РБК, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами и одобрен правительствами России и Абхазии. По его словам, речь идет о том, что соблюсти баланс обязательств.

"И наши абхазские друзья это прекрасно понимают", – добавил глава МИД.

Он напомнил, что приглашал своего абхазского коллегу Сергея Шамбу в Москву, когда того назначали министром иностранных дел Абхазии, и выразил уверенность, что в ближайшие дни им удастся встретиться.

Политика

Комментарии 3

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Николай

00:20:15 06-09-2024

Зато сотрудникам скорой помощи денег нет

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Гость

06:51:21 06-09-2024

Им не заплатили? Или им по вашему мало платят? Тогда покажите мне хоть одного человека, который скажет что ему через чур много платят. Все говорят, что им мало платят.

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Гость

13:45:31 06-09-2024

Им соцвыплаты, а на своих пенсионеров денег нет.

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