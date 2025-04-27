Лавров: Путин поддержал предложение США о 30-дневном прекращении огня на Украине

При условии, что ошибки "последних десяти лет" не повторятся

27 апреля 2025, 22:01, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин сразу же поддержал предложение США установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки прошлого не будут повторены. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин сказал, что мы нацелены на прекращение огня, но мы хотим гарантий, что оно не будет вновь использовано для усиления ВСУ и что поставки оружия должны быть прекращены", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что РФ атакует только те объекты, которые используются военными. Он напомнил, что Путин сразу же поддержал предложение президента США Дональда Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что ошибки "последних десяти лет" не повторятся.