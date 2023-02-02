Лавров: РФ готовит отчёт о преступной деятельности США на Украине

Его представят к годовщине спецоперации, 24 февраля

02 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия подготовит отчёт о нелегальных методах поддержания гегемонии США, в том числе и о военных биолабораториях. Как сообщает РИА Новости, так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Украины организовать "мирный саммит" в годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля.

По словам Лаврова, сейчас готовится отчётность о том, что происходило на Украине за минувший год. Он отметил, что это не только военно-биологические программы США и участие Вашингтона во взрывах на "Северных потоках".

"Много о чём нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии", – пояснил дипломат.

Напомним, что на мирном саммите Киев планирует видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве посредника. В Кремле отметили, что Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.