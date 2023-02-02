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Лавров: РФ готовит отчёт о преступной деятельности США на Украине

Его представят к годовщине спецоперации, 24 февраля

02 февраля 2023, 17:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия подготовит отчёт о нелегальных методах поддержания гегемонии США, в том числе и о военных биолабораториях. Как сообщает РИА Новости, так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы Украины организовать "мирный саммит" в годовщину начала спецоперации на Украине, 24 февраля.

По словам Лаврова, сейчас готовится отчётность о том, что происходило на Украине за минувший год. Он отметил, что это не только военно-биологические программы США и участие Вашингтона во взрывах на "Северных потоках".

"Много о чём нужно вспомнить и показать, какими методами США добиваются своей гегемонии", – пояснил дипломат.

Напомним, что на мирном саммите Киев планирует видеть генсека организации Антониу Гутерриша в качестве посредника. В Кремле отметили, что Москва никогда не следовала чужим условиям и ориентировалась на здравый смысл.

 

Комментарии 4

  • Для кого готовится отчёт, для тех кто смотрит российское ТВ.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • пол-потолок - бумага?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Для кого готовится отчёт, для тех кто смотрит российское ТВ. *** Ну вы-то явно только CNN и BBC смотрите. Явно не для вас отчет.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • пол-потолок - бумага? ***** Это вы про свою работу так?
    03 февраля, Гость   Ответить
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