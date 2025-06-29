Лавров: у Запада не получится нанести РФ поражение, используя Киев, как таран
По мнению главы ведомства, на Западе об этом "начинают догадываться
29 июня 2025, 13:35, ИА Амител
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад пытается нанести России стратегическое поражение, используя Киев как таран. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на переговорах с коллегой из Киргизии Жээнбеком Молдокановичем.
"Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана", — заявил Лавров.
По словам Лаврова, такие действия Запада не принесли результатов в прошлом и не принесут их в будущем. По мнению главы ведомства, на Западе об этом "начинают догадываться. С учетом этого он указал
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