Лавров: у Запада не получится нанести РФ поражение, используя Киев, как таран

По мнению главы ведомства, на Западе об этом "начинают догадываться

29 июня 2025, 13:35, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что коллективный Запад пытается нанести России стратегическое поражение, используя Киев как таран. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на переговорах с коллегой из Киргизии Жээнбеком Молдокановичем.

"Мы наблюдаем беспрецедентное противостояние нашей страны коллективному Западу, решившему в очередной раз пойти на нас войной и нанести России стратегическое поражение, по сути дела, используя нацистский режим в Киеве в качестве тарана", — заявил Лавров.

По словам Лаврова, такие действия Запада не принесли результатов в прошлом и не принесут их в будущем. По мнению главы ведомства, на Западе об этом "начинают догадываться. С учетом этого он указал