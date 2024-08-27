Лавров: ядерная доктрина РФ сейчас уточняется

По его словам, США считают, что при новой мировой войне в первую очередь пострадает Европа

27 августа 2024, 22:00, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно", – заявил он.

Глава МИД также отметил, что США считают, что в случае начала новой мировой войны в первую очередь пострадает Европа. Он обратил внимание на соответствующие заявления координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. По мнению Лаврова, это крайне показательный момент.

"Вот весь американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется", – сказал Лавров.