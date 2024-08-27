Лавров: ядерная доктрина РФ сейчас уточняется
По его словам, США считают, что при новой мировой войне в первую очередь пострадает Европа
27 августа 2024, 22:00, ИА Амител
Россия в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
"Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно", – заявил он.
Глава МИД также отметил, что США считают, что в случае начала новой мировой войны в первую очередь пострадает Европа. Он обратил внимание на соответствующие заявления координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. По мнению Лаврова, это крайне показательный момент.
"Вот весь американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется", – сказал Лавров.
22:49:23 27-08-2024
Понты - бессмысленные и беспощадные.
Но самое главное это даже не для них, а для нас
22:54:01 27-08-2024
Круто, че...глава МИД РФ не знает, а уточняет
22:59:56 27-08-2024
видимо удар по "центрам решений" ожидается и вовсе не в Евразии
08:29:53 28-08-2024
Хорошая новость. Так то нападение на РФ уже состоялось. И не надо никаких ударов за пределы Украины, из-за нее никто своей благополучной жизнью рисковать не будет. Не вернешь же уже
09:15:18 28-08-2024
Когда нет побед на фронте и враг захватил нашу территорию, руководство опять начинает пугать Запад, вот мол мы сейчас что-то там "уточним в ядерной доктрине"... Только у меня вопрос, почему наша армия не освобождает Курскую область?
10:51:53 28-08-2024
Внимательный из Б (09:15:18 28-08-2024) Когда нет побед на фронте и враг захватил нашу территорию, ... почему наша армия не освобождает Курскую область? ---- еще можно спросить почему еще Киев не взяла. Это типа почему Берлин взяла только в 1945
10:57:58 28-08-2024
В НАТО людей под миллиард, денег десятки триллионов, которые можно хоть сколько в компе рисовать, ну ведь сразу было понятно, что иначе никак. На третьем году начали понимать. Возможно если бы сразу, то и НАТО бы уже успокоилось. Начали бы договариваться, как дальше жить
12:28:17 28-08-2024
Банковскую в Киеве раздолбать боятся.Давно уже покончить надо .А тут какие то доктрины...