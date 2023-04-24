Лавров: западному меньшинству следовало бы вести себя прилично

Выступая на заседании Совбеза ООН российский министр заявил, что им никто не разрешал говорить "от имени всего человечества"

24 апреля 2023, 22:05, ИА Амител

Фото: duma.gov.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, а также уважать других членов мирового сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на заседании Совбеза ООН, российский министр заявил, что "никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества".

"Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – добавил он.

Напомним, что сегодня, 24 апреля, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН. Сообщалось, что сопровождающих главу МИД журналистов лишили виз. В Белом доме объяснили, что они якобы распространяли пропаганду.