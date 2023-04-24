Лавров: западному меньшинству следовало бы вести себя прилично
Выступая на заседании Совбеза ООН российский министр заявил, что им никто не разрешал говорить "от имени всего человечества"
24 апреля 2023, 22:05, ИА Амител
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следовало бы вести себя прилично, а также уважать других членов мирового сообщества. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Совбеза ООН, российский министр заявил, что "никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества".
"Надо вести себя прилично и уважать всех членов международного сообщества", – добавил он.
Напомним, что сегодня, 24 апреля, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в Совбезе ООН. Сообщалось, что сопровождающих главу МИД журналистов лишили виз. В Белом доме объяснили, что они якобы распространяли пропаганду.
08:13:22 25-04-2023
В самом свободном и демократическом нью-йорке распространять пропаганду категорически воспрещается.Разрешается только говорить,тщательно взвешивая слова,потому что далее будет проверка на распространение пропаганды.Как только будет установлено, что в словах проходит пропаганда,сразу указывают на дверь.Дескать, пропаганда здесь запрещена, а просто говорить вы не умеете.
08:58:03 25-04-2023
меньшинству...западному...Что ж довольно приличное определение.Многие находят им слова гораздо грубее.
09:56:10 25-04-2023
"никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества" --- деньги разрешили. Они могут купить все человечество. Может не прям все, но большую часть
12:23:57 25-04-2023
А вот недавно китайский посол в эфире французского телеканала такое сказал, что у аудитории и ведущего глаза на лоб полезли.Страшно подумать что он сказал.Он сказал...(извините,сейчас дух переведу)...Он в ответ на вопрос ведущего, кому принадлежит Крым, ответил, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", поскольку полуостров "изначально принадлежал России", а лидер СССР "Хрущев отдал его Украине.Прибалты и украинцы как узнали про это испытали шок и их чуть родимчик не хватил.Ты что,мол,Ука Лу Шае говоришь-то,ты совсем что ли того...заделался кремлёвским пропагандистом?!!