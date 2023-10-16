Лавров заявил, что Зеленский всех достал
Об этом министр сказал Юрию Ушакову и Дмитрию Пескову
16 октября 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ее слова передает РИА Новости.
"Ну [Зеленский] достал, конечно, всех", – сказал он помощнику президента Юрию Ушакову и пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.
Таким образом министр прокомментировал срыв выступления Зеленского в парламенте Румынии. Румынский сенатор Диана Шошоакэ призывала не допустить выступления украинского лидера в парламенте. Вскоре заседание отменили.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления.
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