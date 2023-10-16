Лавров заявил, что Зеленский всех достал

Президент Украины Владимир Зеленский уже начинает надоедать Западу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ее слова передает РИА Новости.

"Ну [Зеленский] достал, конечно, всех", – сказал он помощнику президента Юрию Ушакову и пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову.