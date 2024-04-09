"Льдины, плывущие из тумана". Как проходит ледоход в Барнауле возле набережной Оби

Обычно за этим явлением наблюдает много барнаульцев, но на данный момент людей возле реки почти нет

09 апреля 2024, 17:44, ИА Амител

Ледоход в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина В Барнауле ночью 9 апреля начался ледоход. Посмотреть на проплывающие по реке льдины можно и сейчас – на набережной Оби возле Нового моста. На данный момент воду накрыл туман, так что куски льда неожиданно появляются прямо из дымки и тихо проплывают мимо. "Народу почти нет, дождик всех разогнал", – рассказала корреспондент amic.ru.