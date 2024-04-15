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ЛДПР начала обсуждать возможность объединения с другой партией

Соответствующий съезд может пройти в мае

15 апреля 2024, 07:33, ИА Амител

Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru
Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru

Руководство ЛДПР обсуждает возможность объединения с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом пишут "Ведомости".

По данным источников издания, обсуждение по этому вопросу уже началось, а съезд по объединению может пройти в мае.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин при этом заявил о переговорах и с другими партиями, в том числе парламентскими.

"Ведомости" напоминают, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни неоднократно говорил, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться, поскольку "объединяются слабые, неспособные".

Политика ЛДПР

Комментарии 9

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Гость

07:51:09 15-04-2024

Да пусть все объединятся. Суть одна - КПСС.

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Гость

08:00:11 15-04-2024

Партия одного человека желает объединиться с неизвестными?

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Гость

08:17:26 15-04-2024

Без ушедшего лидера партия находится в неоднозначном положении. Текущий лидер лично у меня не вызывает доверия, не декларирует своих мыслей и идей, а лишь официально повторяет что идеи Жириновского будут продолжены. В таком положении впору партии самой примыкать к какой-нибудь сильной партии, а не присоединяться к себе ноунеймов.

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Гость

14:32:34 15-04-2024

Гость (08:17:26 15-04-2024) Без ушедшего лидера партия находится в неоднозначном положен... Согласен, текущий клоун не вызывает даже улыбки. Предыдущий смешные мемы делал в промышленных масштабах.

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Гость

09:58:38 15-04-2024

Вот бы всех этих Милоновых, Мизулиных и прочих отличившихся умом собрать в одну партию...

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Гость

14:34:23 15-04-2024

Гость (09:58:38 15-04-2024) Вот бы всех этих Милоновых, Мизулиных и прочих отличившихся ... и отправить в Антарктику. Местную ячейку открывать. Хотя они важную функцию выполняют, на их фоне остальные не настолько ущербно смотрятся.

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Гость

13:15:51 15-04-2024

Осталось стадо без вожака. Дорогу-то только он знал. Ну во всяком случае что-то говорил про это.

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Гость

14:35:56 15-04-2024

как в пословице: "Хоть как назови, только в государственного довольствия не снимай"

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Гость

16:59:20 15-04-2024

Ушел Жириновский и нет партии. Как стало уже очевидно все остальные в ЛДПР просто массовка.

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