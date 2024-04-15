ЛДПР начала обсуждать возможность объединения с другой партией

Соответствующий съезд может пройти в мае

15 апреля 2024, 07:33, ИА Амител

Флаг ЛДПР / Фото: moo.ldpr.ru

Руководство ЛДПР обсуждает возможность объединения с Партией дела предпринимателя Константина Бабкина. Об этом пишут "Ведомости".

По данным источников издания, обсуждение по этому вопросу уже началось, а съезд по объединению может пройти в мае.

Секретарь федерального совета Партии дела Алексей Лапушкин при этом заявил о переговорах и с другими партиями, в том числе парламентскими.

"Ведомости" напоминают, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни неоднократно говорил, что ЛДПР не будет ни с кем объединяться, поскольку "объединяются слабые, неспособные".