ЛДПР отметила День защитника Отечества митингом и автопробегом в Барнауле
Партия поздравляет всех с праздником
23 февраля 2023, 17:05, ИА Амител
Автопробег ЛДПР / Фото: пресс-служба партии
Алтайские либерал-демократы организовали в краевой столице митинг и автопробег в честь Дня защитника Отечества.
Участие принимали депутаты регионального парламента, Барнаульской городской Думы и активисты партии.
"ЛДПР горда тем, что сегодня мужчины выполняют достойно свой долг в Вооружённых силах РФ, на своих постах силовых структур, в трудовых коллективах", – заявили в партии.
ЛДПР поздравляет всех мужчин, солдат с Днём защитника Отечества. И тех, кто уже охраняет покой и безопасность всей России и жителей Донбасса.
Автопробег ЛДПР/ Фото: пресс-служба партии
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