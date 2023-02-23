ЛДПР отметила День защитника Отечества митингом и автопробегом в Барнауле

Партия поздравляет всех с праздником

23 февраля 2023, 17:05, ИА Амител

Автопробег ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Алтайские либерал-демократы организовали в краевой столице митинг и автопробег в честь Дня защитника Отечества.

Участие принимали депутаты регионального парламента, Барнаульской городской Думы и активисты партии.

"ЛДПР горда тем, что сегодня мужчины выполняют достойно свой долг в Вооружённых силах РФ, на своих постах силовых структур, в трудовых коллективах", – заявили в партии.

ЛДПР поздравляет всех мужчин, солдат с Днём защитника Отечества. И тех, кто уже охраняет покой и безопасность всей России и жителей Донбасса.