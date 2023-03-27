ЛДПР подарит школьникам бесплатное обучение в вузе Жириновского

Партия проводит конкурс имени своего основателя

27 марта 2023, 17:05, ИА Амител

Студент / Фото: cookie_studio / Freepik

ЛДПР предоставит нескольким выпускникам российских школ бесплатное обучение в московском вузе, а также скидку на поступление. Партия объявила конкурс для поддержки старшеклассников.

Это будет конкурс имени Владимира Жириновского. И его проводят для выпускников из любого региона России. Условия простые:

написать мотивационное письмо;

собрать пакет документов;

подать заявку до 15 апреля 2023 года.

Первый этап конкурса завершится 29 апреля. Итоги подведут 15 мая. А награждать победителей будут 1 июня.

Школьники, занявшие первые места, получат грант на бесплатное обучение в Университете мировых цивилизаций им. Владимира Жириновского. За второе место будет грант на обучение за 50%, а за третье – учёба со скидкой 25%. Участники конкурса могут выбрать одно из 13 направлений. Например, бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, государственное и муниципальное управление и другие востребованные специальности.

"Мы приглашаем выпускников всех школ страны участвовать в конкурсе. Знания – это дорога в будущее. Обладая высшим образованием, вы всегда найдёте работу по душе. Мы ждём ваших заявок!" – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Все подробности конкурса и регистрация участников на сайте, а положение о конкурсе по этой ссылке.