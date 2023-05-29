ЛДПР помогла провести в алтайском селе турнир по футболу памяти героя-пограничника

Партия организовала это мероприятие ещё 18 лет назад

29 мая 2023, 12:40, ИА Амител

На турнире по футболу / Фото: пресс-служба ЛДПР

Алтайское региональное отделение ЛДПР организовало (вместе с районной администрацией) ежегодный турнир по мини-футболу в селе Усть-Иша Красногорского района. Мероприятие вот уже много лет проводят в память о земляке, герое-пограничнике Борисе Головине, сообщили в пресс-службе партии.

"В турнире приняли участие команды разных возрастов. Все получили памятные подарки от ЛДПР, а победителям соревнований достались футбольные мячи с логотипом партии. Напомню, что ЛДПР основала этот турнир 18 лет назад и с тех пор мы ежегодно проводим его в Красногорском районе", – рассказал заместитель координатора алтайских либерал-демократов Александр Лукашенко.

Сержанту Головину было всего 19 лет, когда его отделение получило приказ выбить китайских солдат с захваченного в ходе пограничного конфликта о. Даманский. В бою Бориса Головина тяжело ранили осколком разорвавшегося снаряда и через несколько часов он умер в госпитале. Младший сержант Головин посмертно был награждён орденом Красной Звезды.

На турнире по футболу / Фото: пресс-служба ЛДПР

Как ранее сообщал amic.ru, 14 мая ЛДПР провела межрайонные соревнования по футболу, посвящённые памяти Владимира Жириновского. Посоревноваться в данном виде спорта в Быстрый Исток приехали команды из нескольких населённых пунктов Алтайского края.