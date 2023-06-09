ЛДПР предлагает российской молодежи войти в большую политику

Те, кто себя проявит, смогут пройти в партии стажировку и получить в наставники депутата

09 июня 2023, 17:50, ИА Амител

Леонид Слуцкий / Фото: пресс-служба ЛДПР

Молодежная организация ЛДПР проводит конкурс для школьников и студентов, которые интересуются политикой. Его участники получат политический опыт, выберут депутата-наставника, увидят работу партии и законодательных органов власти, окунутся в законотворческий процесс и работу с избирателями.

Кто может участвовать?

Жители России от 14 до 25 лет.

Как стать участником?

Все просто. Надо заполнить заявку вот по этой ссылке до 11 июня 2023 года.

Затем записать минутный видеоролик, в котором нужно рассказать о себе, своих целях и мотивации.

А что потом?

А потом лучших авторов пригласят на собеседование в регионе проживания. Лучших респондентов отберут для стажировки. Участники проекта смогут выбрать себе наставников из числа депутатов ЛДПР в родном крае.

Молодые люди, которые проявят себя в своем регионе, смогут приехать в Москву для практики и дальнейшей работы с депутатами Госдумы.

Наставником для лучших конкурсантов станет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Конкурс завершится 15 июля.