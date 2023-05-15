ЛДПР провела на Алтае футбольный матч памяти Жириновского

Участие в нём приняли жители разных районов региона

15 мая 2023, 16:50, ИА Амител

ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Межрайонные соревнования по футболу, посвящённые памяти Владимира Жириновского, прошли в селе Быстрый Исток в минувшее воскресенье, 14 мая. Посоревноваться в данном виде спорта приехали команды из нескольких населённых пунктов Алтайского края.



Соревнования организовало региональное отделение ЛДПР совместно с координатором Быстроистокского местного отделения ЛДПР Виктором Исаковым. На турнире присутствовал координатор алтайских либерал-демократов, депутат регионального парламента Сергей Булаев. Он напомнил, что партия часто проводит подобные мероприятия и будет и дальше поддерживать спортсменов.

Участники и победители получили грамоты, медали, спортивные кубки и призы.