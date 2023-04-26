ЛДПР разгромно победила на выборах в алтайском селе
В местном сельсовете будет всего семь депутатов, и все они от либерально-демократической партии
26 апреля 2023, 14:54, ИА Амител
ЛДПР / Фото: пресс-служба партии
Кандидаты от ЛДПР получили все семь мандатов депутатов Новокаменского сельского Совета Ельцовского района. Досрочные выборы прошли в минувшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили в краевом избиркоме.
На участки пришли 154 местных жителя (явка составила 60,87%), выбирать им прошлось из 18 кандидатов.
Депутатами Новокаменского сельского Совета стали:
- Алексей Немков;
- Елена Косарева;
- Наталья Животягина;
- Александр Кузнецов;
- Инга Скударнова;
- Александр Шималин;
- Дмитрий Силяев.
Все семеро шли на выборы от ЛДПР.
16:08:01 26-04-2023
на 253 жителя целых 7 депутатов. Почти 3% жителей - депутаты. Не мало ли?