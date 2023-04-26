В местном сельсовете будет всего семь депутатов, и все они от либерально-демократической партии

26 апреля 2023, 14:54, ИА Амител

ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Кандидаты от ЛДПР получили все семь мандатов депутатов Новокаменского сельского Совета Ельцовского района. Досрочные выборы прошли в минувшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

На участки пришли 154 местных жителя (явка составила 60,87%), выбирать им прошлось из 18 кандидатов.

Депутатами Новокаменского сельского Совета стали:

Алексей Немков; Елена Косарева; Наталья Животягина; Александр Кузнецов; Инга Скударнова; Александр Шималин; Дмитрий Силяев.

Все семеро шли на выборы от ЛДПР.