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ЛДПР разгромно победила на выборах в алтайском селе

В местном сельсовете будет всего семь депутатов, и все они от либерально-демократической партии

26 апреля 2023, 14:54, ИА Амител

ЛДПР / Фото: пресс-служба партии
ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Кандидаты от ЛДПР получили все семь мандатов депутатов Новокаменского сельского Совета Ельцовского района. Досрочные выборы прошли в минувшее воскресенье, 23 апреля. Об этом сообщили в краевом избиркоме.

На участки пришли 154 местных жителя (явка составила 60,87%), выбирать им прошлось из 18 кандидатов. 

Депутатами Новокаменского сельского Совета стали:

  1. Алексей Немков;
  2. Елена Косарева;
  3. Наталья Животягина;
  4. Александр Кузнецов;
  5. Инга Скударнова;
  6. Александр Шималин;
  7. Дмитрий Силяев.

Все семеро шли на выборы от ЛДПР. 

Комментарии 1

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1

16:08:01 26-04-2023

на 253 жителя целых 7 депутатов. Почти 3% жителей - депутаты. Не мало ли?

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