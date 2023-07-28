Лебедев высмеял хозяев домашних питомцев, которые покупают изысканные корма
Лебедев считает, что корма для животных со вкусами "ягненка с зеленью", "дикой утки в овощном рагу" и "цыпленка по-домашнему" — верх цинизма производителей, а также "кретинизма покупателей"
28 июля 2023, 17:58, ИА Амител
Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высмеял хозяев домашних питомцев, которые покупают специализированные корма для своих животных. В своем Telegram-канале он заявил, что это не более чем уловка маркетологов, а кошки и собаки от рождения понимают, что никакая изысканная еда им не нужна.
"Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Кот всю жизнь жрал мышей и не кашлял", – написал свои размышления блогер.
Лебедев считает, что корма для животных со вкусами "ягненка с зеленью", "дикой утки в овощном рагу" и "цыпленка по-домашнему" – верх цинизма производителей, а также "кретинизма покупателей". Такие формулировки на упаковках лишены смысла, уверен он.
"Я считаю, что домашние животные должны жрать объедки со стола", – заключил он.
18:08:00 28-07-2023
И? Артемий Лебедев не в доле производства кормов для животных?
18:17:40 28-07-2023
а почему я должен прислушиваться к мнению блогера? Это ещё и ветеринар?
19:57:06 28-07-2023
Ленивый потребитель хочет платить больше пусть платит, умные будут кормить объедками со стола.
20:34:57 28-07-2023
Моя кошка жрет только сухой корм по 700 р за кг и у нее все хорошо. Человеческая еда явно дешевле и ее абсолютно не привлекает.
10:03:55 29-07-2023
Гость (20:34:57 28-07-2023) Моя кошка жрет только сухой корм по 700 р за кг и у нее все ... Ещё недавно сухого корма не существовало, а кошки жили и ели объедки со стола, может дело не в кошках, а в их хозяевах, которые сами приучили их к сухому корму, потому что лень кормить кошку, проще купить и сыпать в миску этот корм.
14:50:37 30-07-2023
Гость (10:03:55 29-07-2023) Ещё недавно сухого корма не существовало, а кошки жили и ели... И еще недавно кошки жили 5-7 лет. А сейчас по 20+
14:56:18 30-07-2023
Гость (10:03:55 29-07-2023) Ещё недавно сухого корма не существовало, а кошки жили и ели... Гость, хочу Вас разочаровать, но сухой корм был уже в 1860 году, правда в Лондоне. Просто мы особо им не интересовались,
10:16:42 29-07-2023
Пусть сам жрет объедки.не нравится -не ешь.дурак одним словом
11:46:19 30-07-2023
Татьяна (10:16:42 29-07-2023) Пусть сам жрет объедки.не нравится -не ешь.дурак одним слово... Смотря какие объединения вы готовите себе. Я против сухого корма
11:49:09 29-07-2023
Лебедев вообще кто? Обиженный на мир мальчик? Хочет корма, а ему не дают? Бедненький. Я б ему объедки со стола скинула. Обезьян недалекий, который строит из себя и биолога и ветеринара. Он наверное и об эволюции не слышал, и о физиологических последствиях при одомашнивании животных. Несчастный ущемленный в знаниях мальчик.
15:03:39 29-07-2023
Домашние животные для нас- члены семьи.Для бездетных, одиноких, вообще как дети. Почему мы должны им ,,кидать им обьедки,,.Неприятное высказывание.Бездушный,грубый,хамоватый блогер этот Лебедев!
15:24:02 29-07-2023
Что это за клоун?
15:26:30 29-07-2023
Названия и впрямь бредовые. Но попробуй-ка со стола подбери такой рацион, чтобы мой шерстяной засренец не вылинял и не закидал всю квартиру шерстью слоем в сантиметров 15
15:44:19 29-07-2023
Как неуважительно Лебедев про людей сказал.Хам.
16:21:16 29-07-2023
Не воспринимайте слишком серьезно. Артемий человек импульсивный, щедрый на красное словцо. Есть у него здравые мысли, но не все)
16:54:25 29-07-2023
Не всегда такие корма это чисто порадовать питомца. Чаще они из-за аллергических и прочих вет. Болячек применяются
17:17:05 29-07-2023
Ну объедки со стола, это конечно перебор, но и корма из мяса единорога тоже не говорит об уме владельцев. Есть много качественных и средних по цене кормов. Ну и мясо конечно. Я тоже всегда умиляюсь, видя на складах стеллажи с кормом из мяса дикого оленя, марала, дикого лосося и т. Д. Да этих животных нет в таком количестве на земле, чтобы из них в промышленных масштабах корма для животных гнать.
18:43:55 29-07-2023
Это не его поганое дело, чем хозяевам своих животных кормить
19:04:05 29-07-2023
Он завидует тому, что многие питомцы питаются лучше него?
19:20:52 29-07-2023
Ну вот пусть Татьяныч и жрет объедки со стола
19:45:42 29-07-2023
Добрый день, животным, вообще нельзя давать ,многое из того,что есть человек. Из их рациона только 30-40%, должна состовлять человеческая еда, в основном это должна быть клетчатка.Мы своему коту, покупаем, корм в зоомагазине, по рекомендации, ветеринара, она не стоит сумашедших денег и корм должен,состоять из одного или двух компонентов,не более.
20:30:48 29-07-2023
Сам ешь объедки, хам не образованный
20:51:34 29-07-2023
Понятно, что промышленные корма состоят приблизительно из одних и тех же ингредиентов, разница лишь в прцентном содержании и во вкусовых добавках. В идеале кошек надо кормить сырым мясом с добавлением витаминно-минеральных комплексов, но в реале не у каждого хозяина есть такая возможность. По поводу классов кормов, всё очень индивидуально, есть животные, которым определённые корма не подходят, есть кошки, которые прекрасно себя чувствуют на кормах эконом класса, тут только подбирать опытным путем. А вот на объедках со стола кошки долго не проживут. Соль, сахар, специи в составе челлвеческой пищи, как и некоторые виды продуктов, для кошек токсичны
22:20:09 29-07-2023
Конечно прав Артемий, меня то же смешат все эти названия, которые не соответствуют действительности. Ветеринары поголовно зарабатывают на продажах кормов, а животные потом болеют. Люди вообще одурели от рекламы, столько мусора всякого приобретают, что для животных, что для себя, все это одна отрава. У меня 24 кошки, все на натуральном питании и я очень здорово экономию на медуслугах, все здоровы, хотя и больных подбирала, животное восстановиться и живёт прекрасно без этого искусственного дерьма в цветных обёртка, что бы привлечь дураков...
14:53:01 30-07-2023
Алла (22:20:09 29-07-2023) Конечно прав Артемий, меня то же смешат все эти названия, ко... Странное рассуждения. Маркетинговый ход или нет,но факт остаётся фактом.Моя собака есть хороший корм и прекрасно себя чувствует, а вот когда дали со стола (иной раз бывает ) ,как говорится до кормились, собаку пришлось в ветер.лечебницу отвозить, желчью блевала и как говорилось выше ,шерсть дома ковром. Так ,что Лебедев иди куда шли.
11:53:16 31-07-2023
Алла (22:20:09 29-07-2023) Конечно прав Артемий, меня то же смешат все эти названия, ко... Да смейтесь на здоровье, умная вы наша! А что же с ошибками пишете?
22:28:29 29-07-2023
Сотни лет кошки жили без кормов, питаясь тем, что осталось со стола хозяев, что сами поймали и что им приготовили из обычных продуктов. И, между прочим, именно за это время - а не за период существования сухих кормов! - были выведены ВСЕ существующие ныне породы кошек. Так что если вы ленивы или глупы и готовы слить свои деньги за рекламу - вперед, за кормами!
23:59:42 29-07-2023
А кто такой Лебедев и почему мы должны прислушиваться к его мнению? К чему эта статья?
01:16:36 30-07-2023
Вася (11:49:09 29-07-2023) Лебедев вообще кто? Обиженный на мир мальчик? Хочет корма, а... Упс!...Смотрю на фотку..Ой,не пальцем в небо!))))
01:27:45 30-07-2023
Как будто у него питомцев нет, почему бы не кормить животное кормом с витаминами и клетчаткой, а не просто жиром и канцерогенами, что бы кот или собака лучше себя чувствовали и дольше радовались жизни и радовали своих хозяев, меньше болели, и шерсть была здоровее? Кошки иногда травы какие-то едят, и собаки, лично видел во дворе.
02:51:08 30-07-2023
Сколько ТП тупоголовых обсирают умного Лебедева, правильно он вас назвал.
03:47:06 30-07-2023
Пусть этот блогер с гнилой душонкой и рыхлыми мозгами, сам жрёт объедки, пока ни сдохнет!
04:17:55 30-07-2023
Производители корма делают питание животных сбалансированным. Посмотрите, как подолгу сейчас живут кошки и собаки! А если их привлечёт что-то с вашего стола, животное выпросит или стащит. Не дурнее же блогера))
06:37:33 30-07-2023
Господину Лебедеву сначала надо научится делать нормальный дизайн перед тем, как давать советы по корму для животных. Сейчас дети из детского сада разбираются в дизайне лучше че он. От вида его дизайна сразу тошнит, а блогер итого хуже обычный клоун.
07:12:31 30-07-2023
Вет и нутрициолог главный что ли? Каким боком хлебало с своим мнением "дизайнерюшки" тут еще встряло? Сам жри объедки одни ,да и со стола своих пиарщиков. Конченый....Ту же овчарку объедками не накормишь.Нормальные хозяева либо варят натуралку с мясом именно ,или дают корма в зависимости от здороаья животного.
08:04:42 30-07-2023
Если бы эти "объедки со стола" были еще натуральные как раньше, то тогда и ими можно кормить.
09:58:03 30-07-2023
Нормальные хозяева кормят собак и кошек сырым мясом и рыбой, а сухие корма для дурочек экзальтированных. Сухие корма почки садят у животных.
06:05:28 31-07-2023
Гость (09:58:03 30-07-2023) Нормальные хозяева кормят собак и кошек сырым мясом и рыбой,... скажите это моей летней кошке
11:06:24 30-07-2023
Ну и чем так оскорбилась здесь армия дураков, неужели не кто не знает, что такое объедки, это то что человек кушает сам и у него остаётся, вы сами едите какое-то дерьмо которым кошку кормить нельзя, она лучшее должна кушать по вашему, а вы точно знаете из чего сухой корм сделан, написать состав то можно любой, почему они на него так подсаживаются, не кто не задаться этим вопросом, значит в составе химия, и возмутившиеся здесь считают, что кормить химией питомцев это любовь, а пищей со стола хозяина это дерьмо, с таким остервенением накинулись на человека, люди вы в своем уме, любящий хозяин питомца не будет кормить искусственным кормом, только натуральной едой которую ест сам, ну если вы сами себя не любите и едите дерьмо, то тогда конечно кормите и питомца сухим дерьмом.
12:16:31 30-07-2023
Первый раз Артемий Лебедев сказал что-то верное, а его уже заклевала зоошиза. Всем отписавшимся - к доктору!
16:56:51 30-07-2023
Мой трескает 50/50. Фарш и сухой корм. Но проблема в том что мясо порой в магазинах напичкано всякой хренью, что даже кот воротит морду. Когда свежее мясо от проверенного производителя то без проблем и у него в приобретете.
19:57:58 30-07-2023
Такие люди злые, столько негатива от некоторых.Ну сказал автор свое мнение,не нравится-пройдите мимо.Откуда злости-то столько
22:25:54 30-07-2023
Лилия (19:57:58 30-07-2023) Такие люди злые, столько негатива от некоторых.Ну сказал авт... Люди мнение свое высказывают. Странная вы... То есть по вашему надо комментировать только позитивно? Тогда все были бы хорошие, правда? Вам нравится - барабан на шею, а некоторые против таких мнений. Вот и говорят о нем.
22:02:27 30-07-2023
А он в курсе, что мыши вообще переносчики разных болезней и токсичны, потому что их периодически травят. У меня уже несколько кошек отравилось мышами и умерли, потому что соседи травили мышей.
22:21:50 30-07-2023
Сам жри, придурок. Ещё на помойку зарули - там тебе самое место. Идиоты вроде этого не понимают, что для многих людей животные больше, чем животные.... И доказывать что-то не имеет смысла. Понятно, что производители лукавят и во многом названия и состав - рекламный ход, но про объедки.... Гадский, противный мужик.
22:37:48 30-07-2023
Я помню, в детстве, мама варила кильку или мойву кошкам. Вот это была их еда всегда. И никаких обьедков со стола не было
03:54:39 31-07-2023
Кто это?
08:08:56 31-07-2023
Для меня блогер - это бездельник. Так вот, лечить животных дело очень затратное и чтобы этих затрат было меньше впервую очередь нужно позаботиться о правильном питании. И для многих людей их животные это члены семьи. Я допускаю что таким блогерам это не дано понять. Тем более он не понимает того о чем пишет. Он не ветеринар, скорее всего даже не любитель животных, поэтому не надо лезть туда , в чем не смыслишь.
09:01:17 31-07-2023
Идеальная еда для кошек- живой корм в виде птичек, грызунов (мыши, хомяки, землеройки, кроты и пр.), пресмыкающихся- змей и ящериц, рыбьей молоди, некоторых насекомых. Всю эту живность кошка должна по возможности, сама добыть и съесть ещё тепленькой... Это идеальный кошачий рацион. И ни в коем случае нельзя кормить животное со стола- всякие подкопчёноые колбасы, яйца, сыр, молоко могут вызвать как минимум диарею, а как максимум аллергию и, в случае с колбасами, химический ожог слизистой (!!!). Поэтому для кошек необходимы специальные корма, максимально по БЖУ имитирующие природный рацион, кормление "натуралкой" (сырое мясо с добавками)- адский геморройЮ а кормление объедками со стола- преступление! PS На довольствии содержу 3 шерстяных.
11:59:40 31-07-2023
Гость (09:01:17 31-07-2023) Идеальная еда для кошек- живой корм в виде птичек, грызунов ... От куда такая уверенность в том, что в сухом корме содержится мясо перечисленных вами животных? Вы экспертизу делали? Вы наверное ещё искренне верите, что в покупных мясных полуфабрикатах содержится мясо)))
12:11:44 31-07-2023
Нельзя не признать успехи большого бизнеса производителей промышленных кормов. Эта многомиллиардная индустрия серьезно инвестирует в исследования усилителей вкуса - ингредиентов, которые заставляют четвероногих с аппетитом поедать корм и с нетерпением ждать новой порции. Над проблемой трудятся громадные отделы и лаборатории. Усилителями вкуса могут быть совершенно разные вещи - от сильно пахнущих (если уж попытаться избежать слова "воняющих") химических соединений, которые обычно обнаруживаются в гниющем мясе, до добавок, которые обычно используются для того, чтобы картофель не темнел.
16:53:02 31-07-2023
Животные должны хорошо питаться, объедки пусть сам жрет, он моей собаке в подмётки не годиться
00:01:12 01-08-2023
Ну, не совсем...... жрать. Животные - кушают! Это некоторые "двуногие" индивидуумы вполне себе могут это делать.
15:35:16 01-08-2023
Если питомца кормить объедками и мусором, он соответственно и выглядеть будет.