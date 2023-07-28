Лебедев высмеял хозяев домашних питомцев, которые покупают изысканные корма

Лебедев считает, что корма для животных со вкусами "ягненка с зеленью", "дикой утки в овощном рагу" и "цыпленка по-домашнему" — верх цинизма производителей, а также "кретинизма покупателей"

28 июля 2023, 17:58, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: Whoswhos.org

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высмеял хозяев домашних питомцев, которые покупают специализированные корма для своих животных. В своем Telegram-канале он заявил, что это не более чем уловка маркетологов, а кошки и собаки от рождения понимают, что никакая изысканная еда им не нужна.

"Когда собака рождается, она не в курсе, что ей нужно сбалансированное питание с витаминами. Кот всю жизнь жрал мышей и не кашлял", – написал свои размышления блогер.

Лебедев считает, что корма для животных со вкусами "ягненка с зеленью", "дикой утки в овощном рагу" и "цыпленка по-домашнему" – верх цинизма производителей, а также "кретинизма покупателей". Такие формулировки на упаковках лишены смысла, уверен он.

"Я считаю, что домашние животные должны жрать объедки со стола", – заключил он.