Леди Баг, Супер-Кот и сладости. ТРЦ "Арена" приглашает отпраздновать День защиты детей
Гостей порадуют яркой программой и вкусными угощениями
30 мая 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGkaPtc
Сладости. Угощения / Фото: ТРЦ "Арена"
Наступают теплые деньки, а значит, лето уже на пороге. 1 июня 2025 года с 11:00 до 13:00 ТРЦ "Арена" приглашает детей и их родителей на третий по счету ежегодный фестиваль "СладкоВато". Яркий праздник, посвященный Дню защиты детей, пройдет на первом этаже в зоне около фонтана. В программе развлечения и вкусные угощения.
Гостей "СладкоВато" ждут:
- таба-лапка вечеринка;
- шоу с Леди Баг и Супер-Котом;
- творческие мастер-классы;
- сладкий стол для самых активных гостей (угощения будут обменивать на купоны за участие в конкурсах).
А для ярких и памятных фото подготовили летнюю фотозону.
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