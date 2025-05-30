Леди Баг, Супер-Кот и сладости. ТРЦ "Арена" приглашает отпраздновать День защиты детей

Гостей порадуют яркой программой и вкусными угощениями

30 мая 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFGkaPtc

Сладости. Угощения / Фото: ТРЦ "Арена"

Наступают теплые деньки, а значит, лето уже на пороге. 1 июня 2025 года с 11:00 до 13:00 ТРЦ "Арена" приглашает детей и их родителей на третий по счету ежегодный фестиваль "СладкоВато". Яркий праздник, посвященный Дню защиты детей, пройдет на первом этаже в зоне около фонтана. В программе развлечения и вкусные угощения.

Гостей "СладкоВато" ждут:

таба-лапка вечеринка;

шоу с Леди Баг и Супер-Котом;

творческие мастер-классы;

сладкий стол для самых активных гостей (угощения будут обменивать на купоны за участие в конкурсах).

А для ярких и памятных фото подготовили летнюю фотозону.

Партнер мероприятия: S Parfum Cosmetics*

Банер предоставлен организаторами

Возрастное ограничение 0+

*Parfum Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс")

ООО "Феникс"

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