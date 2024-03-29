Ледовое шоу с участием знаменитых фигуристов пройдет в Барнауле

В составе команды "Team Tutberidze" выступят выдающиеся спортсмены и звезды сборной России

29 марта 2024, 13:00, ИА Амител

"Team Tutberidze" в среду, 3 апреля, представит в Барнауле удивительное шоу, объединяющее лучших фигуристов и воспитанников тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

"Мы приглашаем всех любителей фигурного катания, а также тех, кто только открывает для себя этот вид спорта, на одно из самых ярких культурно-спортивных событий 2024 года. "Team Tutberidze" обещает впечатлить вас сочетанием силы и грации, скорости и изящества, подарив незабываемые впечатления и оставив невероятные эмоции", - обратились к барнаульцам организаторы мероприятия.

Зрителей ожидает незабываемый праздник спорта и красоты, где они смогут насладиться культовыми программами, уникальным составом спортсменов и множеством сюрпризов. Шоу "Team Tutberidze" предложит редкую возможность увидеть знаковые соревновательные постановки и оригинальные показательные номера, воплощающие сложнейшие элементы.

В составе команды "Team Tutberidze" выступят выдающиеся спортсмены и звезды сборной России, включая олимпийскую чемпионку Алину Загитову, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, серебряных призеров Олимпиады и чемпионов Европы и России Евгению Тарасову и Владимира Морозова, чемпионов Европы, двукратных чемпионов России Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также чемпионку России и победительницу финала Гран-при России Аделию Петросян*.

"Это событие, которое традиционно открывает весну, приносит волнение и захватывающие эмоции, оставляя яркий след в истории современного фигурного катания. Не упустите возможность увидеть уникальное шоу "Team Tutberidze" и погрузиться в мир фигурного катания вместе с лучшими спортсменами и тренерами!" - отметили организаторы ледового шоу.

*Состав участников может быть изменен.