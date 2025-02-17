Ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Временные ограничения связаны с изменением толщины и структуры льда
17 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Ледовую переправу закрыли в Алтайском крае / Фото: МЧС по региону
В Алтайском крае из-за изменения толщины и структуры льда закрыли ледовую переправу. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Временные ограничения действуют на ледовой переправе село Быстрый Исток – село Акутиха.
"В целях безопасности жизни и здоровья людей, принято решение о временном закрытии ледовой дороги", – подчеркнули в ведомстве.
В данный момент на территории Алтайского края действует шесть ледовых переправ:
- Бийский район: через реку Катунь с ООО "БГПК" до поселка Амурского (грузоподъемность до 30 тонн);
- Шелаболихинский: село Новообинцево – правый берег реки Оби (г/п 10 тонн);
- Шелаболихинский: село Шелаболиха – село Иня (г/п 4 т);
- Усть-Пристанский: село Усть-Пристань – село Чеканиха (г/п 7 т);
- Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (г/п 10 т);
- Усть-Пристанский: село Вяткино – село Клепиково (г/п 10 т).
"Помните: выход и выезд на лед в неположенных местах – за пределами официально открытых ледовых переправ – крайне опасен для жизни и здоровья!" – предупредили в МЧС.
13:19:57 17-02-2025
без пулеметов нещитоыва.
и несанкционированные пляжи прямо сейчас все заблокировать.
13:27:00 17-02-2025
Логично!
13:54:29 17-02-2025
Гость (13:27:00 17-02-2025) Логично!...
Логично было бы, если сообщили что переправа закрыта до следующего сезона, а то написали "В целях безопасности жизни и здоровья людей, принято решение о временном закрытии ледовой дороги". Временном! Получается, что в марте или апреле переправу планируют опять открыть
15:41:28 17-02-2025
Гость (13:54:29 17-02-2025) Логично было бы, если сообщили что переправа закрыта до ... ага, кто-то будет читать ваши объявления?
а летом будет как в прошлом годе - тот утонул, эта захлебнулась, те всплыли.
15:27:40 17-02-2025
А где то в мире, кроме россии, еще есть ледовые переправы? Или нормальные люди предпочитают и могут строит мосты?
16:19:04 17-02-2025
Гость (15:27:40 17-02-2025) А где то в мире, кроме россии, еще есть ледовые переправы? И... нигде в мире нет такого количества людей и поселений в таком климате.
в Канаде и на Аляске очень мало жителей. но там тоже есть зимники и ледовые переправы.
16:29:10 17-02-2025
Гость (15:27:40 17-02-2025) А где то в мире, кроме россии, еще есть ледовые переправы? И... Россия - имя собственное.
пишется с заглавной буквы.