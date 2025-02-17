Временные ограничения связаны с изменением толщины и структуры льда

17 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Ледовую переправу закрыли в Алтайском крае / Фото: МЧС по региону

В Алтайском крае из-за изменения толщины и структуры льда закрыли ледовую переправу. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Временные ограничения действуют на ледовой переправе село Быстрый Исток – село Акутиха.

"В целях безопасности жизни и здоровья людей, принято решение о временном закрытии ледовой дороги", – подчеркнули в ведомстве.

В данный момент на территории Алтайского края действует шесть ледовых переправ:

Бийский район: через реку Катунь с ООО "БГПК" до поселка Амурского (грузоподъемность до 30 тонн);

Шелаболихинский: село Новообинцево – правый берег реки Оби (г/п 10 тонн);

Шелаболихинский: село Шелаболиха – село Иня (г/п 4 т);

Усть-Пристанский: село Усть-Пристань – село Чеканиха (г/п 7 т);

Каменский район: Камень-на-Оби – Островная (г/п 10 т);

Усть-Пристанский: село Вяткино – село Клепиково (г/п 10 т).