Ледовый фестиваль, "Мэри Поппинс" и Соловей: что интересного пройдет в Барнауле 1 июня?
Как отпраздновать День защиты детей в Барнауле
30 мая 2025, 07:15, ИА Амител
В День защиты детей, который в этом году приходится на воскресенье, в Барнауле приготовили большую праздничную программу. Это и концерты под открытым небом, игры, конкурсы, фильмы и спектакли. А еще – ледовый фестиваль и катания на коньках в первый день лета. Как вам такое? Корреспондент amic.ru Дмитрий Шихалеев собрал самое интересное, что в этот день будет происходить в столице Алтайского края. Читайте и планируйте детский праздник.
Что покажут в театрах?
Для маленьких зрителей театры Барнаула подготовили специальную праздничную программу из сказок и мюзиклов.
В театре драмы имени В. М. Шукшина малышей ждут на экспериментальной сцене в 11:00. Здесь пройдет показ спектакля "Домик для царя зверей" (0+) по сказке В. Трегубенко. Поучительный сюжет о том, как Волк и Лиса прогнали Ёжика из нового домика, а его друзья – Заяц и Белка – придумали хитроумный розыгрыш и превратили Косого в царя зверей. "Добрая, веселая, музыкальная сказка о вечных ценностях", – говорят в театре.
Цена на билеты – от 100 до 300 рублей.
Музыкальный театр 1 июня порадует детей и взрослых семейным мюзиклом "Мэри Поппинс, до свидания!" (возрастная категория 6+).
Премьера постановки о Леди Совершенстве состоялась 14 декабря прошлого года и очень полюбилась зрителям. Поэтому 1 июня Музыкальный театр дважды покажет эту историю: в 11:00 и 17:00. Главную героиню в утренней постановке сыграет Юлия Лямина, в вечерней – Иванна Милосердова.
Стоимость билетов: 350-400 рублей.
Театр кукол "Сказка" ждет гостей 1 июня к 13:00. В это время здесь представят волшебную историю "Мой снежный друг" (возрастная категория 6+). Музыкальный сюжет о том, как девочка придумала себе друга – белого льва и с его помощью победила главный в своей жизни страх. Пьеса увлекательна и "поучительна не столько для детей, сколько для их родителей", говорят в театре.
Стоимость билетов: 350–400 рублей.
А что посмотреть в кинотеатрах?
В кинотеатрах Барнаула 1 июня рекомендуют фильм "Соловей против Муромца" (6+). История о друзьях, которые намерены остановить Соловья-разбойника в необычном поединке – битве роботов.
Есть что выбрать и любителям мультфильмов.
"Нэчжа побеждает царя драконов" (12+) с забавным спойлером в названии расскажет о мальчике-ниндзя, который, превратившись в духа, сражается с грозным злодеем – Царем драконов и его сторонниками. Режиссер необычного фэнтези – японец Ян Юй.
А можно сходить на российскую картину "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица" (6+) – по два-три сеанса в каждом из кинотеатров. Это продолжение ленты "Ганзель, Гретель и Агентство магии" (2021). В 2021 году режиссер Алексей Цицилин сказал об "Агентстве магии": "Если у фильма будет успех – продолжение неизбежно". И сдержал свое слово.
Что интересного будет в парках?
В парке "Арлекино" 1 июня в 14:00 начнется концерт творческих коллективов города Барнаула. Зрителей также будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.
Парк "Солнечный ветер" приглашает на концерт "Планета детства под созвездием талантов", который будет проходить с 11 утра до 17:30.
В "Центральном" в 16:00 начнется программа "Настроение – детство!", затем – крио-шоу (мероприятие с применением экспериментов с жидким азотом) и дискотека.
Ну и, конечно, везде будут работать аттракционы, проводиться конкурсы и гостям обещают море веселья.
А еще куда сходить?
В ледовом дворце "Карандин-Арена" 1 июня пройдет ледовый фестиваль "Краски детства". Гостей ждут выступление фигуристов, детская анимация, фотозона и спортивные состязания.
Вход – бесплатный. А еще в первый день лета в "Карандин-Арене" пройдет массовое катание на коньках. И даже – мастер-класс по фигурному катанию.
Фестиваль продлится с 13:30 до 15:45.
Детская картинная галерея "Лукоморье" (ул. Юрина, 210) ждет гостей на выставку работ учеников "Детской художественной школы № 2 г. Барнаула", а также на выступление детских художественных коллективов региона.
07:37:35 30-05-2025
Опять будет дикий ор понаехавших селюков во всем городе.
08:01:12 30-05-2025
Гость (07:37:35 30-05-2025) Опять будет дикий ор понаехавших селюков во всем городе.... А вы то, как я погляжу, уже ассимилировались. Эскалатор чудо-лестницей не называете и в лифте можете даже на самый последний этаж подняться.
08:19:45 30-05-2025
Гость (08:01:12 30-05-2025) А вы то, как я погляжу, уже ассимилировались. Эскалатор чудо...
А ты бы писать сначала грамотно научилась, потом бы замечания какие-то делала.
08:28:01 30-05-2025
Гость (08:19:45 30-05-2025) А ты бы писать сначала грамотно научилась, потом бы заме... А ты еще не привык городу... На траволатор еще гавкаешь или уже поскуливаешь от страха?
08:39:16 30-05-2025
Гость (08:28:01 30-05-2025) А ты еще не привык городу... На траволатор еще гавкаешь или ...
Так это вы то грозы, то самолетов пролетающих пугаетесь! ))) Неоднократно тут об этом писали!
08:33:09 30-05-2025
Удивительная способность устроить срачь даже на тему детского праздника.. Комментаторы, я с вас худею..
10:04:50 30-05-2025
Мимопроходящий (08:33:09 30-05-2025) Удивительная способность устроить срачь даже на тему детског... бойтесь увидеть нас вжизне!
13:26:28 30-05-2025
тююююю
это не разу не срач.
в старые времена, новости где менее 50 комментов даже не открывались