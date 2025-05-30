Ледовый фестиваль, "Мэри Поппинс" и Соловей: что интересного пройдет в Барнауле 1 июня?

Как отпраздновать День защиты детей в Барнауле

30 мая 2025, 07:15, ИА Амител

В парке "Арлекино" / Фото: "Вечерний Барнаул" / Андрей Чурилов

В День защиты детей, который в этом году приходится на воскресенье, в Барнауле приготовили большую праздничную программу. Это и концерты под открытым небом, игры, конкурсы, фильмы и спектакли. А еще – ледовый фестиваль и катания на коньках в первый день лета. Как вам такое? Корреспондент amic.ru Дмитрий Шихалеев собрал самое интересное, что в этот день будет происходить в столице Алтайского края. Читайте и планируйте детский праздник.

Что покажут в театрах?

Для маленьких зрителей театры Барнаула подготовили специальную праздничную программу из сказок и мюзиклов.



Фото: театр драмы

В театре драмы имени В. М. Шукшина малышей ждут на экспериментальной сцене в 11:00. Здесь пройдет показ спектакля "Домик для царя зверей" (0+) по сказке В. Трегубенко. Поучительный сюжет о том, как Волк и Лиса прогнали Ёжика из нового домика, а его друзья – Заяц и Белка – придумали хитроумный розыгрыш и превратили Косого в царя зверей. "Добрая, веселая, музыкальная сказка о вечных ценностях", – говорят в театре.

Цена на билеты – от 100 до 300 рублей.

Фото: Музыкальный театр Алтайского края

Музыкальный театр 1 июня порадует детей и взрослых семейным мюзиклом "Мэри Поппинс, до свидания!" (возрастная категория 6+).

Премьера постановки о Леди Совершенстве состоялась 14 декабря прошлого года и очень полюбилась зрителям. Поэтому 1 июня Музыкальный театр дважды покажет эту историю: в 11:00 и 17:00. Главную героиню в утренней постановке сыграет Юлия Лямина, в вечерней – Иванна Милосердова.

Стоимость билетов: 350-400 рублей.

Фото: театр кукол "Сказка"

Театр кукол "Сказка" ждет гостей 1 июня к 13:00. В это время здесь представят волшебную историю "Мой снежный друг" (возрастная категория 6+). Музыкальный сюжет о том, как девочка придумала себе друга – белого льва и с его помощью победила главный в своей жизни страх. Пьеса увлекательна и "поучительна не столько для детей, сколько для их родителей", говорят в театре.

Стоимость билетов: 350–400 рублей.

А что посмотреть в кинотеатрах?

Фото: кадр из мультфильма

В кинотеатрах Барнаула 1 июня рекомендуют фильм "Соловей против Муромца" (6+). История о друзьях, которые намерены остановить Соловья-разбойника в необычном поединке – битве роботов.

Есть что выбрать и любителям мультфильмов.

"Нэчжа побеждает царя драконов" (12+) с забавным спойлером в названии расскажет о мальчике-ниндзя, который, превратившись в духа, сражается с грозным злодеем – Царем драконов и его сторонниками. Режиссер необычного фэнтези – японец Ян Юй.

А можно сходить на российскую картину "Ганзель и Гретель: Миссия "Спящая красавица" (6+) – по два-три сеанса в каждом из кинотеатров. Это продолжение ленты "Ганзель, Гретель и Агентство магии" (2021). В 2021 году режиссер Алексей Цицилин сказал об "Агентстве магии": "Если у фильма будет успех – продолжение неизбежно". И сдержал свое слово.

Что интересного будет в парках?

В парке "Арлекино" / Фото: "Вечерний Барнаул" / Андрей Чурилов

В парке "Арлекино" 1 июня в 14:00 начнется концерт творческих коллективов города Барнаула. Зрителей также будут развлекать аниматоры и ростовые куклы.

Парк "Солнечный ветер" приглашает на концерт "Планета детства под созвездием талантов", который будет проходить с 11 утра до 17:30.

В "Центральном" в 16:00 начнется программа "Настроение – детство!", затем – крио-шоу (мероприятие с применением экспериментов с жидким азотом) и дискотека.

Ну и, конечно, везде будут работать аттракционы, проводиться конкурсы и гостям обещают море веселья.

А еще куда сходить?

Катание на коньках / Иллюстративное фото: amic.ru

В ледовом дворце "Карандин-Арена" 1 июня пройдет ледовый фестиваль "Краски детства". Гостей ждут выступление фигуристов, детская анимация, фотозона и спортивные состязания.

Вход – бесплатный. А еще в первый день лета в "Карандин-Арене" пройдет массовое катание на коньках. И даже – мастер-класс по фигурному катанию.

Фестиваль продлится с 13:30 до 15:45.

Детская картинная галерея "Лукоморье" (ул. Юрина, 210) ждет гостей на выставку работ учеников "Детской художественной школы № 2 г. Барнаула", а также на выступление детских художественных коллективов региона.