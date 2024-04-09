Всех проживающих в зоне подтопления призвали подготовиться к эвакуации

09 апреля 2024, 10:28, ИА Амител

Лед на реке / Фото: t.me/igor_alikovich

Затор протяженностью более 10 километров образовался в Тальменском районе в нескольких километрах от села Староперуново. Из-за этой ледовой подпорки уровень воды в реке Чумыш начал активно расти, возникла угроза подтопления. Здесь уже развернули пункт временного размещения. Об этом в своем Telegram-канале ранним утром 9 апреля сообщил глава района Игорь Щербаков.

"Река может выйти из берегов. Для устранения затора запланированы взрывные работы. Всем, кто живет в зоне подтопления, необходимо подготовиться к эвакуации", – проинформировал Щербаков.

Ведущий инженер отдела гидрологии алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт сообщила amic.ru, что уровень на реке Чумыш в районе Тальменки начал расти вечером 8 апреля. К 08:00 вторника вода поднялась до отметки 963 сантиметра, через час река стала выше еще на шесть сантиметров. Критическая отметка подтопления – 1050 см.

"Также со вчерашнего дня растет уровень воды на Чумыше и в районе автодорожного моста в Ельцовке. Из-за большого затора за сутки вода поднялась на 197 сантиметров. На 08:00 уровень составил 494 сантиметра при критической отметке 320", – рассказала гидролог.

Ольга Прахт предположила, что между Ельцовкой и Кытманово тоже образовался затор. Наблюдательных постов на этом участке нет, но за сутки вода в Чумыше в районе Кытманово снизилась на 94 сантиметра. Произойти это могло только из-за ледяной пробки.

Как уточнили amic.ru в МЧС России по Алтайскому краю, в Тальменский и Ельцовский районы для проведения разведки на место выехала оперативная группа Главного управления. С помощью дронов специалисты оценят обстановку и будет принято решение, есть ли необходимость в подрывных работах.