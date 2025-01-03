Ледяная комета ATLAS летит к Земле. Когда ее можно увидеть?

Жители России также смогут наблюдать яркое небесное тело

03 января 2025, 22:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комета C/2024 G3 (ATLAS), которую открыли менее года назад, 13 января пролетит рядом с Солнцем. Ученые считают: если она переживет сближение, то жители Земли смогут наблюдать это небесное тело даже без бинокля.

"13 января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 ATLAS, открыта она с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья – комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным глазом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в четыре раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет – на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит изо льда", – приводит РИА Новости слова научного руководителя обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стаса Коротких.

Условия наблюдения кометы будут лучше в Южном полушарии Земли, но, скорее всего, она будет видна и жителям Северного полушария.