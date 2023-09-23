Ледяная крупа с неба. О погоде в Алтайском крае 23 сентября
На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, грозы
23 сентября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От +11 до +16 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 сентября. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, грозы, возможен град – по прогнозу синоптиков, это будет ледяная крупа. Ветер северо-западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
В Барнауле от +11 до +13 градусов. Умеренный дождь. Ветер северо-западный, 8-13 м/с.
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