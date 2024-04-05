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"Ледяной сендвич". Почему Алтайский край тонет в талых водах?

На фоне потепления снег активно тает, но впитать воду переувлажненная почва не в состоянии

05 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Паводок в микрорайоне Лосихин остров в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина
Паводок в микрорайоне Лосихин остров в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

Аномальная зима в Алтайском крае, которая запомнилась многократными оттепелями с дождями, способствовала формированию толстой многослойной ледяной корки на поверхности земли. Она из-за разнородной структуры, состоящей из льда и снега, напоминает "сендвич". А разрушается он крайне медленно, отметил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

"В этом году в Алтайском крае много подтоплений, так как вся талая вода сейчас скатывается в пониженные места рельефа. Дело в том, что инфильтрация почвы минимальная: она переувлажнена из-за обильных дождей еще с осени. Большая часть снега на фоне установившегося потепления растает к середине апреля. Но земля будет прогреваться значительно дольше. Поэтому высокая вероятность подтопления талыми водами сохраняется", - пояснил эксперт.

Как ранее сообщал amic.ru, в Михайловском районе, который больше всего пострадал от паводка, пик стихийного бедствия уже позади. Сейчас здесь фиксируется спад воды. Постепенно ситуация стабилизируется, второй волны паводка не предвидится. 

Алтайский край Погода Паводок

Комментарии 1

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Гость

12:52:47 06-04-2024

Природа опять не согласовала свои планы с местными чиновниками.

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