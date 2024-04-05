На фоне потепления снег активно тает, но впитать воду переувлажненная почва не в состоянии

05 апреля 2024, 16:40, ИА Амител

Паводок в микрорайоне Лосихин остров в Санниково/ Фото: Екатерина Смолихина

Аномальная зима в Алтайском крае, которая запомнилась многократными оттепелями с дождями, способствовала формированию толстой многослойной ледяной корки на поверхности земли. Она из-за разнородной структуры, состоящей из льда и снега, напоминает "сендвич". А разрушается он крайне медленно, отметил замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер.

"В этом году в Алтайском крае много подтоплений, так как вся талая вода сейчас скатывается в пониженные места рельефа. Дело в том, что инфильтрация почвы минимальная: она переувлажнена из-за обильных дождей еще с осени. Большая часть снега на фоне установившегося потепления растает к середине апреля. Но земля будет прогреваться значительно дольше. Поэтому высокая вероятность подтопления талыми водами сохраняется", - пояснил эксперт.

Как ранее сообщал amic.ru, в Михайловском районе, который больше всего пострадал от паводка, пик стихийного бедствия уже позади. Сейчас здесь фиксируется спад воды. Постепенно ситуация стабилизируется, второй волны паводка не предвидится.