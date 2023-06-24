Легализация за границей. Где в Алтайском крае можно поставить штамп апостиль

Он проставляется на документы, предназначенные для предоставления в официальные органы государств – участников Гаагской конвенции

24 июня 2023, 07:43, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Многим россиянам в последнее время потребовалась легализация за границей. Сделать это можно с помощью специального штампа – апостиля. Он проставляется на документы, предназначенные для предоставления в официальные органы государств – участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование консульской легализации.

Апостиль удостоверяет сразу несколько элементов – как подлинность подписи, так и печати, в которой скреплен документ.

Также самостоятельно проставить его могут отдел архива ЗАГС управления Минюста Алтайского края, Минобрнауки Алтайского края, региональный Минкультуры и информцентр ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Отметим, что услуга не бесплатна. За ее оказание взимается государственная пошлина, размер которой составляет 2,5 тысячи рублей рублей за один документ. Срок предоставления – от 3 до 30 дней. За печатью можно обратиться как лично через управление Минюста, так и через МФЦ Барнаула.