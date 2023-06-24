Легализация за границей. Где в Алтайском крае можно поставить штамп апостиль
Он проставляется на документы, предназначенные для предоставления в официальные органы государств – участников Гаагской конвенции
24 июня 2023, 07:43, ИА Амител
Многим россиянам в последнее время потребовалась легализация за границей. Сделать это можно с помощью специального штампа – апостиля. Он проставляется на документы, предназначенные для предоставления в официальные органы государств – участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование консульской легализации.
Апостиль удостоверяет сразу несколько элементов – как подлинность подписи, так и печати, в которой скреплен документ.
Также самостоятельно проставить его могут отдел архива ЗАГС управления Минюста Алтайского края, Минобрнауки Алтайского края, региональный Минкультуры и информцентр ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Отметим, что услуга не бесплатна. За ее оказание взимается государственная пошлина, размер которой составляет 2,5 тысячи рублей рублей за один документ. Срок предоставления – от 3 до 30 дней. За печатью можно обратиться как лично через управление Минюста, так и через МФЦ Барнаула.
08:15:24 24-06-2023
Бесплатная услуга. До 2,5 тысяч рублей -это бесплатно. А новые машины до 2,5 миллионов- не бывает.
15:13:16 24-06-2023
Гость (08:15:24 24-06-2023) Бесплатная услуга. До 2,5 тысяч рублей -это бесплатно. А нов... Дрыгтомобиль твой здесь зачем?