Легенда возвращается. В Барнауле открыли первый автосалон "Москвич"
Всех желающих протестировать современную новинку приглашают на тест-драйв
27 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KYvYE
С чем у вас ассоциируется "Москвич"? У нас – с современным изысканным дизайном и инновационными технологиями. А все потому, что именно такие автомобили представлены в первом автосалоне "Москвич", который недавно открыли в Барнауле. Там представлены варианты моделей Москвич 3 различных комплектаций и цветов. Ожидается поступление динамичного седана Москвич 6.
Легенда в новом исполнении
"Агас Москвич" – первый и единственный официальный дилер автомобилей "Москвич" в Барнауле и в Алтайском крае. Компания предлагает услуги по продаже и обслуживанию автомобилей марки.
В новом салоне вы сможете найти большой выбор комплектаций и модификаций модельного ряда "Москвич". Приходите на тест-драйв, станьте первыми, кто прикоснется к легенде в новом исполнении.
Оцените дизайн, техническое оснащение, салон, почувствуйте авто на дороге, узнайте больше о современном технологичном автомобиле.
Доступно для каждого
"Агас Москвич" заботится о своих клиентах и предлагает им различные варианты покупки авто:
Для корпоративных клиентов тоже действуют специальные условия.
А еще вы можете получить выгоду 120 тыс. рублей при покупке авто в кредит.
Узнать более подробную информацию об условиях и автомобилях можно по телефону 8 (3852) 222-463.
"Агас Москвич" поздравляет водителей, автомехаников, инженеров, работников автосервисов и всех, кто так или иначе связан с автоиндустрией, с Днем автомобилиста. Желает безопасных дорог, надежных автомобилей, ярких впечатлений от поездок и ждет на тест-драйве в новом автосалоне города.
"Агас Москвич"
Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г
Телефон: 8 (3852) 222-463
График работы: пн-сб – 09:00-18:00, вс – выходной
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