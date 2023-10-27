Легенда возвращается. В Барнауле открыли первый автосалон "Москвич"

Всех желающих протестировать современную новинку приглашают на тест-драйв

27 октября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KYvYE

Автосалон "Москвич" / Фото: предоставлено официальным дилером в Алтайском крае

С чем у вас ассоциируется "Москвич"? У нас – с современным изысканным дизайном и инновационными технологиями. А все потому, что именно такие автомобили представлены в первом автосалоне "Москвич", который недавно открыли в Барнауле. Там представлены варианты моделей Москвич 3 различных комплектаций и цветов. Ожидается поступление динамичного седана Москвич 6.

Легенда в новом исполнении

"Агас Москвич" ­– первый и единственный официальный дилер автомобилей "Москвич" в Барнауле и в Алтайском крае. Компания предлагает услуги по продаже и обслуживанию автомобилей марки.



В новом салоне вы сможете найти большой выбор комплектаций и модификаций модельного ряда "Москвич". Приходите на тест-драйв, станьте первыми, кто прикоснется к легенде в новом исполнении.

Автомобиль "Москвич" / Фото: предоставлено официальным дилером в Алтайском крае

Оцените дизайн, техническое оснащение, салон, почувствуйте авто на дороге, узнайте больше о современном технологичном автомобиле.

Внешний вид салона автомобиля "Москвич" / Фото: "Агас Москвич"

Доступно для каждого

"Агас Москвич" заботится о своих клиентах и предлагает им различные варианты покупки авто:

Для корпоративных клиентов тоже действуют специальные условия.

А еще вы можете получить выгоду 120 тыс. рублей при покупке авто в кредит.​

Узнать более подробную информацию об условиях и автомобилях можно по телефону 8 (3852) 222-463.

"Агас Москвич" поздравляет водителей, автомехаников, инженеров, работников автосервисов и всех, кто так или иначе связан с автоиндустрией, с Днем автомобилиста. Желает безопасных дорог, надежных автомобилей, ярких впечатлений от поездок и ждет на тест-драйве в новом автосалоне города.

"Агас Москвич"

Адрес: Барнаул, ул. Белинского, 20г

Телефон: 8 (3852) 222-463

График работы: пн-сб – 09:00-18:00, вс – выходной

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Банки-партнеры: ПАО "Совкомбанк", ООО "Драйв Клик Банк", АО "Альфа-Банк", АО "Газпромбанк".

ООО "Алтайгазавтосервис"

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