Легендарная российская рок-группа "Круиз" выступит в Барнауле

Мероприятие пройдёт при информационной поддержке Наше Радио Барнаул

16 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

В Барнауле пройдёт концерт легендарной российской рок-группы "Круиз". Вспомнить молодость и хорошо провести время под любимые песни можно будет 25 февраля в ДК "Сибэнергомаш". Начало – в 19:00.

"Круиз" совмещает в своём творчестве профессиональное live-звучание, лиричность текстов и жёсткий аккомпанемент с элементами гитарного соло. За время своего существования группа выпускала композиции в разных стилях: от поп-рока до хэви-метал и рок-опер. Это одна из первых советских и российских рок-групп, получившая всенародное признание без эфиров на радио и ТВ.

Недавно группа отметила свой 40-летний юбилей выпуском двойного альбома на виниле и CD, и съёмкой концерта в рок-н-рольном клубе "1930 Moscow".

На концерте по традиции прозвучат хиты "Виза для круиза", "Послушай, человек", "Душа", "Средний человек", "Попугай", "Как скучно жить без светлой сказки", "Музыка Невы", "Крутится волчок".

Концерт рок-группы "Круиз"

Место: ДК "Сибэнергомаш"

Дата: 25 февраля 2023 года

РГ "АПЕЛЬСИН"

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