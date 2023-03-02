Легендарный Winamp станет стриминговым сервисом

Релиз 15 апреля

02 марта 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: Winamp

Музыкальный плеер Winamp станет стриминговым сервисом, заявила компания-владелец Llama Group.

15 марта новая версия приложения выйдет для музыкантов, а спустя месяц станет доступна для остальных. Артисты сами смогут устанавливать цену подписки на свой контент, получая с этого 85% выручки.

Помимо музыки, Winamp предложит подкасты, радио и аудиокниги.

Новый сервис будет доступен на iOS, Android, Windows, а также в браузерах.