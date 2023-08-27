Легенды хоккея по приглашению губернатора Томенко сыграли в Барнауле матч
По итогам визита Вячеслав Фетисов сказал, что он в восторге от изменений, которые произошли в крае
27 августа 2023, 12:55, ИА Амител
В Барнаул приехали участники команды "Легенды хоккея" Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие.Благодаря губернатору тысячи жителей края смогли прийти в Титов-Арену и увидеть легендарных звезд российского спорта. По итогам матча "Легенды хоккея" победили в матче со счетом 7:4.
Они поблагодарили губернатора за возможность приехать в регион на Кубок губернатора Алтайского края и поиграть в том числе с местными спортсменами. Фетисов заметил, что за время работу губернатора Томенко Алтайский край значительно изменился в лучшую сторону — здесь потрясающая вода, продукты знаменитых брендов, экологически чистая земля, то есть все, что нужно для жизни.
"Я бесконечно рад, что легенды хоккея сегодня в Барнауле, мы смогли им рассказать, что Барнаул — это тоже мировая столица. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, патриотов своей страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед. Я уверен, что на трибунах, в наших спортивных школах, где легенды провели мастер-классы, появились ребятишки, которые теперь выберут для себя такой вид спорта. Хоккеисты прививают им любовь к своей стране, ее истории, приверженность к своему народу", - сказал Томенко.
24 августа Фетисов провел мастер-класс в Целинном районе. 25 августа Фетисов посетил недавно открытый ледовый комплекс в Бийске, поговорил с воспитанниками спортивного комплекса "Прогресс" и их тренерами и поделился опытом собственной школы, где он использует лучшие мировые практики тренировок. Юные алтайские спортсмены благодаря этому получили уникальную возможность получить советы, мотивацию и вдохновение от знаменитого спортсмена.
"За пять дней я проехал почти весь регион, увидел строительство дорог, инфраструктуры, новые спортивные сооружения, школьные и дошкольные учреждения. В это непростое время у губернатора есть ресурс чтобы помогать развитию социальной сферы. Я знаю, что ситуацию губернатор знает непонаслышке. Это добротный управленец, который не только смотрит в сегодняшний день, но и на несколько шагов вперед, видит потенциал в регионе. А потенциал — колоссальный, в том числе хоккейный", - сказал по итогам поездки Фетисов.
15:25:07 27-08-2023
За чей счёт банкет? Вряд ли Фетисов захотел слетать в попу мира поиграть в хоккей за свой счет. А вот край мог эти средства пустить на что-то реально полезное
15:38:10 27-08-2023
Надо бы помочь городу построить долгострой заросший деревьями, свой ледовый дворец!! А если всё хорошо, то и не помогут никогда!! Катки частные в городе и по безумной цене для любителей и воспитанников Алтая
16:54:05 27-08-2023
Капец не пиар а ПИАРИЩЕ похоже не только мёртвые сраму не имут...
23:05:29 27-08-2023
и что на эту игру можно было посмотреть или междусобойчик без зрителей? если продавали билеты, то почему заранее не предупредили, а как всегда после рассказали? я прям в печали...
23:08:47 27-08-2023
смешно слышать про хоккейный потенциал, особенно когда видел как играет подрастающее поколение "Алтая" и как дети разъезжаются по разным городам, тк в Алтае перспектив ноль.