Легенды хоккея по приглашению губернатора Томенко сыграли в Барнауле матч

По итогам визита Вячеслав Фетисов сказал, что он в восторге от изменений, которые произошли в крае

27 августа 2023, 12:55, ИА Амител









































Фото: Антон Червяков

В Барнаул приехали участники команды "Легенды хоккея" Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие.Благодаря губернатору тысячи жителей края смогли прийти в Титов-Арену и увидеть легендарных звезд российского спорта. По итогам матча "Легенды хоккея" победили в матче со счетом 7:4.

Они поблагодарили губернатора за возможность приехать в регион на Кубок губернатора Алтайского края и поиграть в том числе с местными спортсменами. Фетисов заметил, что за время работу губернатора Томенко Алтайский край значительно изменился в лучшую сторону — здесь потрясающая вода, продукты знаменитых брендов, экологически чистая земля, то есть все, что нужно для жизни.



"Я бесконечно рад, что легенды хоккея сегодня в Барнауле, мы смогли им рассказать, что Барнаул — это тоже мировая столица. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, патриотов своей страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед. Я уверен, что на трибунах, в наших спортивных школах, где легенды провели мастер-классы, появились ребятишки, которые теперь выберут для себя такой вид спорта. Хоккеисты прививают им любовь к своей стране, ее истории, приверженность к своему народу", - сказал Томенко.

24 августа Фетисов провел мастер-класс в Целинном районе. 25 августа Фетисов посетил недавно открытый ледовый комплекс в Бийске, поговорил с воспитанниками спортивного комплекса "Прогресс" и их тренерами и поделился опытом собственной школы, где он использует лучшие мировые практики тренировок. Юные алтайские спортсмены благодаря этому получили уникальную возможность получить советы, мотивацию и вдохновение от знаменитого спортсмена.