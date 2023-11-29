В санатории "БелокурЪ" на программу похудения действует скидка 15%

29 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K6Lz9

Массаж / Фото: санаторий "БелокурЪ"

Многие уже активно готовятся к празднованию Нового года: продумывают меню, составляют список развлечений, покупают подарки и подбирают наряды. А еще надо столько успеть по работе под занавес года. Конец декабря – время, когда копится усталость, а вкупе с корпоративами и главной ночью еще и лишние килограммы. Прийти в форму помогут в санатории "БелокурЪ", после новогодних праздников там как раз будет действовать скидка на программу "Легкая стройность". Такой отдых – отличная возможность не только избавиться от ненужного "багажа" в виде отеков, целлюлита и боков, но и зарядиться бодростью и энергией на весь предстоящий год.

Что за программа "Легкая стройность" и в чем ее секрет?

Никаких секретов нет. Пациенты добиваются заметных результатов, программа помогает терять вес и объемы благодаря многолетним наработкам санаторно-курортной медицины и уникальной природе Белокурихи. Им помогают изменить образ жизни и отношение к проблеме лишнего веса.

Что входит в программу?

В стоимость путевки входит проживание в выбранной категории номера, пятиразовое дробное питание (в рацион входят нут, салаты и горячие блюда из овощей (морковь, лук, свекла, стручковая фасоль и т.д.), гречневые котлеты, детокс напитки и фиточаи, а на десерт ореховая смесь с финиками), комплекс лечебных процедур, подобранных врачом индивидуально для каждого гостя.

"В первые дни уходит много подкожной жидкости, выводятся шлаки, благодаря мягкому очищению кишечника с процедурой "кишечный лаваж". Уменьшаются объемы, снижается сахар и холестерин в крови," – говорят в санатории.Участников также ждут:

умеренные физические нагрузки (дозированная ходьба, занятия на беговой дорожке);

массаж (антицеллюлитный, гидромассаж);

климатотерапия (воздушные и солнечные ванны, прогулки);

аромасауна "Кедровая бочка";

занятия аквааэробикой и другие.

Санаторий "БелокурЪ" / Фото предоставлены организацией

Программа действует при бронировании от семи дней.

Кстати, после новогодних праздников "Легко постройнеть" можно будет со скидкой 15%.

Избавиться от лишнего веса надолго и без насилия над собой можно ­– приезжайте в санаторий "БелокурЪ".

Узнать подробнее о программе "Легкая стройность" можно по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (3857) 734-404, а также по электронной почте info@belokur.ru. Акция действительна с 09.01.2024 по 23.05.2024 г.

ООО "Белокур"

Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79

E-mail: info@belokur.ru

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