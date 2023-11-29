"Легкая стройность". Где привести фигуру в форму после новогодних праздников?
В санатории "БелокурЪ" на программу похудения действует скидка 15%
29 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8K6Lz9
Многие уже активно готовятся к празднованию Нового года: продумывают меню, составляют список развлечений, покупают подарки и подбирают наряды. А еще надо столько успеть по работе под занавес года. Конец декабря – время, когда копится усталость, а вкупе с корпоративами и главной ночью еще и лишние килограммы. Прийти в форму помогут в санатории "БелокурЪ", после новогодних праздников там как раз будет действовать скидка на программу "Легкая стройность". Такой отдых – отличная возможность не только избавиться от ненужного "багажа" в виде отеков, целлюлита и боков, но и зарядиться бодростью и энергией на весь предстоящий год.
Что за программа "Легкая стройность" и в чем ее секрет?
Никаких секретов нет. Пациенты добиваются заметных результатов, программа помогает терять вес и объемы благодаря многолетним наработкам санаторно-курортной медицины и уникальной природе Белокурихи. Им помогают изменить образ жизни и отношение к проблеме лишнего веса.
Что входит в программу?
В стоимость путевки входит проживание в выбранной категории номера, пятиразовое дробное питание (в рацион входят нут, салаты и горячие блюда из овощей (морковь, лук, свекла, стручковая фасоль и т.д.), гречневые котлеты, детокс напитки и фиточаи, а на десерт ореховая смесь с финиками), комплекс лечебных процедур, подобранных врачом индивидуально для каждого гостя.
"В первые дни уходит много подкожной жидкости, выводятся шлаки, благодаря мягкому очищению кишечника с процедурой "кишечный лаваж". Уменьшаются объемы, снижается сахар и холестерин в крови," – говорят в санатории.Участников также ждут:
- умеренные физические нагрузки (дозированная ходьба, занятия на беговой дорожке);
- массаж (антицеллюлитный, гидромассаж);
- климатотерапия (воздушные и солнечные ванны, прогулки);
- аромасауна "Кедровая бочка";
- занятия аквааэробикой и другие.
Программа действует при бронировании от семи дней.
Кстати, после новогодних праздников "Легко постройнеть" можно будет со скидкой 15%.
Избавиться от лишнего веса надолго и без насилия над собой можно – приезжайте в санаторий "БелокурЪ".
Узнать подробнее о программе "Легкая стройность" можно по телефонам 8-800-700-99-65 и 8 (3857) 734-404, а также по электронной почте info@belokur.ru. Акция действительна с 09.01.2024 по 23.05.2024 г.
ООО "Белокур"
Адрес: 659900, Алтайский край, город Белокуриха, ул. Славского, 79
E-mail: info@belokur.ru
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
12:58:06 29-11-2023
Не для того наедаю рас в год вкусностями что бы потом еще и деньги тратить.
14:42:19 29-11-2023
Можно сразу не обжираться))) Но это не про меня))) Спортзал нам в помощь
17:11:21 29-11-2023
Гость (14:42:19 29-11-2023) Можно сразу не обжираться))) Но это не про меня))) Спортзал ... спортзал не помогает худеть. ТОлько ограничения в питании. а от массажа похудеет только массажистка
22:16:21 29-11-2023
Гость (17:11:21 29-11-2023) спортзал не помогает худеть. ТОлько ограничения в питании. а... да у меня нет проблем с лишним весом, но в зал хожу регулярно))
16:53:45 29-11-2023
что-то даме на фото не помог санаторий этот. Десяточку бы с боков и живота убрать не мешало
16:58:06 29-11-2023
Гость (16:53:45 29-11-2023) что-то даме на фото не помог санаторий этот. Десяточку бы с ... с красными полосками на одежде это сотрудница)) это не щитово))
17:10:23 29-11-2023
Гость (16:58:06 29-11-2023) с красными полосками на одежде это сотрудница)) это не щито... в бассейне тоже пузатая сотрудница? если после их "лечения" я буду выглядеть так же, то путевку туда даже не предлагайте